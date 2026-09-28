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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकीः घाघरा नदी की कटान की जद में घर और मस्जिद, मंजर देख भड़के सपा विधायक

बाराबंकीः घाघरा नदी की कटान की जद में घर और मस्जिद, मंजर देख भड़के सपा विधायक

बाराबंकी में घाघरा नदी की तेज कटान ने हेतमापुर इलाके में भारी तबाही मचा रखी है. कई घर नदी की धारा में समा चुके हैं और मस्जिद का बड़ा हिस्सा भी कटान की चपेट में आ गया है.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 28 Sep 2026 10:39 PM (IST)
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बाराबंकी में घाघरा नदी की तेज कटान ने हेतमापुर इलाके में भारी तबाही मचा रखी है. कई घर नदी की धारा में समा चुके हैं और मस्जिद का बड़ा हिस्सा भी कटान की चपेट में आ गया है. जिन घरों पर अभी नदी का खतरा मंडरा रहा है, वहां रहने वाले परिवार अब बस एक ही दुआ कर रहे हैं, किसी तरह उनका बचा हुआ आशियाना सुरक्षित रह जाए.

कटान प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे रामनगर के सपा विधायक फरीद महफूज किदवई ने मौके के हालात देखकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से बेहद भयावह तबाही देखी है. विधायक ने कहा कि मस्जिद कट चुकी है और दर्जनों घर नदी में समा चुके हैं, जबकि बचे हुए परिवार अपने घरों को बचाने की दुआ कर रहे हैं.

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नदी किनारे पत्थर लगाने का क्यों नहीं हुआ काम- विधायक

विधायक ने आरोप लगाया कि कटान रोकने के लिए करीब पांच महीने पहले करोड़ों रुपये का टेंडर हुआ था, जिसमें नदी के किनारे पत्थर लगाने का काम शामिल था. उनका सवाल है कि अगर टेंडर हो चुका था और विभाग के पास पैसा भी पहुंच चुका था, तो समय रहते काम क्यों नहीं कराया गया?

पत्थर लग जाते तो रुक सकती थी कटान की रफ्तार- विधायक

किदवई ने कहा कि यदि समय रहते नदी के किनारे पत्थर लगाए जाते तो शायद कटान की रफ्तार को रोकने में मदद मिल सकती थी. उन्होंने इस पूरे मामले की जांच और जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि यह केवल मिट्टी या जमीन के कटने का मामला नहीं है, लोगों के पूरे-पूरे घर उजड़ रहे हैं, परिवार बेघर हो रहे हैं और लोग अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी भर की कमाई नदी में समाते देख रहे हैं.

दुआ है कि ऐतिहासिक मंदिर सुरक्षित- विधायक

विधायक ने यह भी कहा कि अब उनकी सबसे बड़ी दुआ है कि हेतमापुर का ऐतिहासिक मंदिर सुरक्षित रहे. उन्होंने कहा कि जिस तरह नदी ने मस्जिद और आसपास के घरों को अपनी चपेट में लिया है, उससे मंदिर को लेकर भी लोगों में चिंता बनी हुई है.

हालांकि, टेंडर, भुगतान और निर्धारित कार्य समय पर न होने संबंधी विधायक के आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि इस समय उपलब्ध स्रोतों से नहीं हुई है. इसलिए इन आरोपों की जांच जरूरी है. हेतमापुर में कटान का संकट लगातार गंभीर बना हुआ है. प्रशासन और संबंधित विभाग के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है, बचे हुए घरों, धार्मिक स्थलों और लोगों की जान-माल को सुरक्षित रखना.

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Published at : 28 Sep 2026 10:39 PM (IST)
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