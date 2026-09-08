बाराबंकी में देवा मेला की तारीख तय, इस दिन से शुरू होगा भव्य आयोजन

बाराबंकी में विश्व प्रसिद्ध देवा मेला-2026 के आयोजन की तारीखों का ऐलान हो गया है. इस बार देवा मेला 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा. मेला पारंपरिक गरिमा और भव्यता के साथ आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में देवा मेला एवं प्रदर्शनी समिति की बैठक हुई.

देवा मेला समिति की बैठक में तय किया गया कि मेले को इस बार भी पारंपरिक स्वरूप के साथ भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाएगा. ये मेला 27 अक्टूबर से करीब 10 दिनों तक चलेगा. इसमें देवा की धरती पर श्रद्धालुओं और मेलार्थियों की चहल-पहल देखने को मिलेगी. मेले में प्रदेश और देश के अलग-अलग हिस्सों से लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.

मेले के दौरान धार्मिक वातावरण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. इनमें मुशायरा, कवि सम्मेलन, रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और खेलकूद प्रतियोगिताएं शामिल हैं. इसके अलावा मेले में अस्थायी दुकानें और विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां लोगों को खरीदारी और खान-पान के विकल्प मिलेंगे.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर खास जोर

जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और मेलार्थियों की सुविधा तथा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने कहा कि मेले से संबंधित सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं, ताकि आयोजन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

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प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश, चिकित्सा सुविधा, शौचालय और विश्राम स्थल जैसी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है. इसके साथ ही मेला क्षेत्र में भीड़ और यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं.

अलग-अलग व्यवस्थाओं के लिए उप समितियां

बैठक में मेला आयोजन से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए उप-समितियों के गठन और अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय करने पर भी चर्चा हुई. मेला आयोजन के आय-व्यय, पशु बाजार, अस्थायी दुकानों और स्टॉल से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया.

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले की पूरी कार्ययोजना तैयार कर उसे समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए. प्रशासन का उद्देश्य है कि देवा मेला श्रद्धालुओं और मेलार्थियों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और यादगार बने.

बैठक में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय, अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह, जॉइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम नवाबगंज गुंजिता अग्रवाल सहित देवा मेला एवं प्रदर्शनी समिति के सदस्य मौजूद रहे.

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