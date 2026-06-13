उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां परचून की दुकान पर सामान लेने गई एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर दुकानदार ने उसके साथ रेप किया. इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब पेट में दर्द उठने पर किशोरी को डॉक्टर के पास ले जाया गया और वह 6 माह की गर्भवती निकली. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

यह पूरी घटना बाराबंकी के थाना टिकैतनगर क्षेत्र के एक गांव की है. पीड़िता के पिता के अनुसार, करीब छह माह पहले उनकी 15 वर्षीय बेटी घर का सामान लेने के लिए गांव के पास ही स्थित एक जनरल स्टोर (परचून की दुकान) पर गई थी.

आरोप है कि दुकान संचालक, जो लगभग 30 वर्ष का विवाहित व्यक्ति है, किशोरी को बहाने से दुकान के अंदर ले गया और उसके साथ मुंह काला किया. घटना के बाद आरोपी लगातार किशोरी को धमकाता रहा और दबाव बनाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा. डर और बदनामी के खौफ से सहमी किशोरी ने यह बात किसी को नहीं बताई.

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पेट दर्द उठने पर खुला खौफनाक राज

बीते 10 जून को जब किशोरी के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ, तो परिजन घबरा गए और उसे तुरंत चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने जब किशोरी की जांच की तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. मेडिकल जांच में किशोरी के 6 माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पिता द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर किशोरी ने रोते हुए अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी परिजनों को बताई.

स्थानीय पुलिस की लापरवाही, SP के दरबार पहुंचा पिता

परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने इस घटना की शिकायत की तो आरोपी और उसके परिजनों ने उन्हें जान से मारने की धमकियां दीं. हद तो तब हो गई जब थाना टिकैतनगर पुलिस ने मामले में तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की. स्थानीय पुलिस की इस लापरवाही से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने सीधे बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक (SP) अर्पित विजयवर्गीय से मुलाकात की और लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई.

SP के निर्देश पर FIR दर्ज, मेडिकल जांच जारी

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए. एसपी ने बताया कि पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

वहीं, सीएचसी टिकैतनगर के प्रभारी डॉ. विजय वर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा किशोरी को सीएचसी लाया गया था. प्रथम दृष्टया गर्भवती होने की आशंका पर उसे विस्तृत जांच और अल्ट्रासाउंड के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है.

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