गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला बाराबंकी, बदमाशों ने की मुख्तार अंसारी के शूटर बॉबी किदवई की हत्या

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हत्या की सनसनीखेज वारदात शुक्रवार को सामने आई है, बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार युवक पर कई राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया. मृतक की पहचान शोएब किदवई उर्फ बॉबी किदवई के रूप में हुई, जो मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर था और पेशे से वकील भी थे. यह घटना नगर कोतवाली के असेनी मोड़ के पास की बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर स्थित असेनी मोड़ के पास अज्ञात हमलावरों ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी अधिवक्ता और 'शार्प शूटर' के रूप में चर्चित शोएब किडवाई उर्फ बॉबी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. सूत्रों के मुताबिक करीब 15 राउंड गोलियां चलने से दहल इलाका उठा.

पुलिस ने बरामद किए पांच से अधिक खोखे

बताया गया है कि हमलावरों ने सरेआम बरसाईं गोलियां, पुलिस ने घटनास्थल से अब तक पांच से अधिक खोखे बरामद किए हैं. अंधाधुंध फायरिंग में अधिवक्ता शोएब किडवाई बॉबी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना स्थल पर उनकी खून से सनी लाश मिली है.

पुलिस और फॉरेंसिक टीम बारीकी से कर रही जांच

वहीं, इस वारदात के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है, पुलिस महकमे के आला अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर मौजूद है. नगर कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम हत्याकांड की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है. वहीं इस हत्याकांड ने अपने पीछे कई सवाल खड़े कर दिए हैं. साथ ही सवाल जिले की कानून व्यवस्था पर भी खड़े हुए हैं. पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

बताया गया कि घटना के वक्त बॉबी किदवई कार (UP 32 PF 4610) में सवार थे. बाइक से आए हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस की टीम हमलवारों की गिरफ्तारी के प्रयाश तेज कर दिए हैं. इसके पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है.