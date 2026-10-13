कांग्रेस MP तनुज पुनिया का योगी सरकार पर हमला, 'चुनाव आते ही BJP को...'

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से प्रदेश के करीब 68 हजार ग्राम प्रहरियों के मानदेय में बढ़ोतरी और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा पर सियासत तेज हो गई है. बाराबंकी के लोकसभा सांसद तनुज पुनिया ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव करीब आते ही भाजपा को सभी वर्गों की याद आने लगती है. उन्होंने सवाल उठाया कि दस साल से सरकार में रहने के बावजूद भाजपा ने अब तक इन लोगों के लिए क्या किया? अब जनता और युवा सरकार से नौकरियों का हिसाब मांग रहे हैं.

सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि चुनाव से पहले तोहफे देने का काम भाजपा अच्छी तरह जानती है. उन्होंने कहा, ''लंबे समय से युवा नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. शिक्षक भर्ती से लेकर मानदेय बढ़ाने तक के मुद्दों पर लगातार आंदोलन हुए, लेकिन भाजपा को दस साल तक इनकी याद नहीं आई. अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो किसी का मानदेय बढ़ाने और किसी की नौकरी बहाल करने जैसी घोषणाएं की जा रही हैं.''

अब BJP का असली चेहरा पहचानने लगी है जनता- तनुज पुनिया

उन्होंने आगे कहा, ''अब जनता भाजपा का असली चेहरा पहचानने लगी है. युवाओं में आक्रोश है और देशभर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश का युवा भी अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली तक पहुंच रहा है. युवा अब सरकारों की नीतियों और देश के भविष्य को लेकर गंभीरता से सोच रहा है.'' उन्होंने कहा कि इस बार जनता भाजपा को सत्ता से हटाकर इंडिया गठबंधन को लाना चाहती है.

इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर क्या बोले तनुज पुनिया?

इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद तनुज पुनिया ने कहा, ''गठबंधन में शामिल सभी दलों की विचारधारा एक है. संविधान की रक्षा, दबे-कुचले वर्गों के अधिकारों तथा एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर सभी साथी एकजुट हैं. इसी साझा विचारधारा के आधार पर इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है. सीटों के बंटवारे पर अंतिम चर्चा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर होगी.''

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ नेता इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से आराधना मिश्रा, अखिलेश यादव की टीम के साथ बैठकर चर्चा करेंगी. उन्होंने ये भी कहा कि जब सीटों को लेकर बातचीत होगी तो तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी.

ओवैसी लोगों को भड़काने और वोट काटने का काम कर रहे- तनुज पुनिया

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर पूछे गए सवाल पर तनुज पुनिया ने आरोप लगाया कि वह जगह-जगह जाकर लोगों को भड़काने और वोट काटने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को किसी व्यक्ति के पीछे चलने के बजाय विचारधारा के आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए. सांसद ने कहा कि देश में वैचारिक लड़ाई है और लोगों को यह तय करना होगा कि वे किस पक्ष के साथ खड़े हैं.

उन्होंने कहा कि केवल वोट डालना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि कौन संविधान और देश के हितों की लड़ाई लड़ रहा है. तनुज पुनिया ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें अपनी विचारधारा और देश के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की दिशा तय करने में युवाओं और आम जनता की भूमिका महत्वपूर्ण है.