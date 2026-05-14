बाराबंकी में PM मोदी और CM योगी की अपील का असर, अधिकारियों संग पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे DM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद बाराबंकी में भी पहल शुरू की गई है, इसी क्रम में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह अपने आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचे.साथ ही लोगों को संदेश दिया कि छोटे-छोटे प्रयास भी देशहित में बड़ा योगदान बन सकते हैं. डीएम के साथ अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह भी पैदल चलते नजर आए.

बाराबंकी में प्रधानमंत्री की अपील का असर अब प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भी दिखाई देने लगा है. गुरुवार को जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह अपने सरकारी आवास से कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय तक पैदल पहुंचे. इस दौरान अपर जिलाधिकारी (वि/रा) निरंकार सिंह भी उनके साथ पैदल चलते नजर आए. जिलाधिकारी ने इस पहल के जरिए जनपदवासियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेश दिया कि जहां संभव हो वहां वाहन का कम इस्तेमाल करें और पैदल चलने की आदत अपनाएं.

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पेट्रोलिय पदार्थो की बचत बेहद जरूरी

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पेट्रोलियम पदार्थों की बचत बेहद जरूरी है और प्रत्येक नागरिक को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए. डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे सकारात्मक बदलाव लाने की अपील की गई है. यदि लोग छोटी दूरी के लिए वाहन की जगह पैदल चलना शुरू करें तो इससे न सिर्फ ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी.

डीएम ने गिनाए पैदल चलने के फायदे

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए भी पैदल चलना बेहद लाभकारी है. इससे शरीर स्वस्थ रहता है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है. डीएम ने कहा कि प्रशासन की कोशिश सिर्फ आदेश देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि अधिकारियों को खुद उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए.

जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों की बचत किसी एक व्यक्ति या विभाग का काम नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. जनसहभागिता से ही ऐसे अभियान सफल हो सकते हैं. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपील की कि कार्यालय आने-जाने में जहां संभव हो वहां पैदल चलने या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें.

स्वास्थ्य विभाग भी नहीं रहा पीछे

वहीं, बाराबंकी के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ अवधेश यादव ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के अधिक इस्तेमाल और सरकारी व निजी वाहनों का कम प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं. सीएमओ ने इसे राष्ट्रहित से जुड़ा कदम बताते हुए सभी से बढ़-चढ़कर सहयोग करने की अपील की है.

सीएमओ ने की सार्वजनिक वाहन उपयोग करने की अपील

सीएमओ डॉ अवधेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से जो अपील की गई है, उसे चिकित्सा विभाग में पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निजी और सरकारी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें तथा जहां संभव हो वहां सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें.

इस अपील में सभी को बढ़ चढ़कर लेना चाहिए हिस्सा

डॉ अवधेश यादव ने कहा कि वह स्वयं भी सरकारी वाहन का बहुत कम प्रयोग करते हैं और केवल अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही उसका इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक औपचारिक अपील नहीं बल्कि राष्ट्रहित से जुड़ा विषय है और इसमें सभी लोगों को बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए.

सीएमओ ने कहा कि देश सर्वोपरि है और यदि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव कर राष्ट्रहित में योगदान दिया जा सकता है तो हर व्यक्ति को इसके लिए आगे आना चाहिए. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से कहा कि आम जनता के बीच भी इस संदेश को पहुंचाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इस पहल का हिस्सा बन सकें.

बाराबंकी प्रशासन की यह पहल अब चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे एक सकारात्मक संदेश के रूप में देख रहे हैं. माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिले में पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर ऐसे और अभियान चलाए जा सकते हैं.

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