बाराबंकी सदर सीट पर सपा की बादशाहत बरकरार रहेगी या BJP करेगी खेल? अखिलेश के विधायक ने बताया

उत्तर प्रदेश की सियासत में बाराबंकी सदर विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है. 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है. मौजूदा समय में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और लगातार तीसरी बार विधायक बने सुरेश यादव उर्फ धर्मराज यादव के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती होगी. वहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट को सपा के कब्जे से छीनने के लिए पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है. ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या 2027 में भाजपा बाराबंकी सदर में कमल खिला पाएगी या फिर सपा अपना किला बचाने में कामयाब होगी?

इसी सियासी घमासान को लेकर जब सपा विधायक सुरेश यादव उर्फ धर्मराज यादव से सवाल किया गया कि 2027 का चुनाव कांटों भरा होने वाला है और बाराबंकी सदर हॉट सीट बन चुकी है. अगली दीपावली आपकी कैसी होगी और इस बार कौन सा समीकरण बिगड़ने वाला है? इस पर विधायक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि समीकरण बनते-बिगड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी के वोटरों, समर्थकों और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों पर पूरा भरोसा है.

विधायक ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में जनहित के तमाम काम किए और जनता के मुद्दे उठाए, लेकिन मौजूदा सरकार दस साल में भी उन कामों का जवाब नहीं दे पाई. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और दूर-दूर तक भाजपा की सरकार बनती दिखाई नहीं दे रही है.

चुनावी जीत का हवाला देकर बोले- जनता खुद बनाती है हमारी रणनीति

अपनी सीट पर जीत के दावे को मजबूत करने के लिए विधायक ने 2019, 2022 और 2024 के चुनावों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 2019 में भले ही लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई थी. 2022 में वह पूरे जनपद में सबसे ज्यादा वोटों से जीते और 2024 में तनुज पुनिया ने भी सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की. विधायक ने कहा कि वह अपनी जनता का आभार प्रकट करते हैं. जनता खुद उनकी रणनीति बनाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रणनीति बनाते हैं और वह सिर्फ हाथ जोड़कर बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं.

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप पर चुनाव आयोग को घेरा

इंटरव्यू के दौरान जब विधायक से सवाल किया गया कि समाजवादी पार्टी लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और मतदान में पक्षपात के आरोप लगाती रही है, लेकिन वह खुद लगातार चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत दर्ज करते हैं, तो फिर ऐसे आरोपों का आधार क्या है?

इस पर विधायक ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में वोट कटे हैं. जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही इतने बड़े पैमाने पर वोट कटने की बात कह रहा है तो सवाल खड़े होना स्वाभाविक है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग किसी न किसी तरह भाजपा की सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाता है. हालांकि उन्होंने कहा कि इस शंका का समाधान आने वाले चुनाव में जनता करेगी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपना वोट बचाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. उन्होंने 2027 में सपा की सरकार बनने का दावा भी दोहराया.

योगी की बैठकों और भाजपा की रणनीति पर विधायक का जवाब- जनता ही भगवान है

बाराबंकी सदर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर और यहां हो चुकी भाजपा की बैठकों को लेकर जब विधायक से पूछा गया कि भाजपा ने इस सीट के लिए क्या रणनीति बनाई है और बदले हुए सियासी समीकरण से सपा कैसे निपटेगी, तो उन्होंने कहा कि जनता ही भगवान है और भगवान से बड़ा कोई नहीं.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, प्रधानमंत्री भी उनके क्षेत्र में बैठकें कर चुके हैं. 2017 में भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के कई नेता यहां आए और बैठकें कीं, लेकिन जनता जानती है कि उसे अपना सेवक किसे चुनना है. विधायक ने कहा कि उनके लिए एक भगवान ऊपर वाला है और दूसरा साक्षात दिखाई देने वाली जनता. जनता चुनाव में विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देती है.

भाजपा के छह सीटें जीतने के दावे पर तंज- सोते और जागते सपने देख रहे हैं लोग

इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प सवाल तब आया, जब विधायक से पूछा गया कि भाजपा के संभावित उम्मीदवार अभी से दावा कर रहे हैं कि 2027 में बाराबंकी की छह विधानसभा सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी. ऐसे में बाराबंकी सदर की सीट को कैसे बचाएंगे?

इस पर विधायक ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत से लोग सोते में सपने देखते हैं और बहुत से लोग जागते हुए सपने देखते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा जैसी पार्टी बाराबंकी में कभी छह की छह सीटें नहीं जीत पाई है. अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पहली बार पार्टी ने बाराबंकी में 100 प्रतिशत परिणाम हासिल किया था. विधायक ने भाजपा के दावों को दिन में देखा गया सपना बताते हुए कहा कि ये हकीकत में बदलने वाले नहीं हैं.

अब 2027 में जनता करेगी फैसला

कुल मिलाकर बाराबंकी सदर विधानसभा सीट पर 2027 का चुनाव दिलचस्प होने के आसार हैं. एक तरफ भाजपा इस सीट को जीतने के लिए संगठन और संभावित उम्मीदवारों के जरिए सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सपा विधायक धर्मराज यादव अपनी जीत, पार्टी के वोट बैंक और अखिलेश यादव की नीतियों के भरोसे सीट बचाने का दावा कर रहे हैं. विधायक के बयानों से साफ है कि वह भाजपा की चुनौती को गंभीर राजनीतिक खतरे के तौर पर स्वीकार करने के बजाय जनता के भरोसे का हवाला दे रहे हैं.

लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है—क्या 2027 में भाजपा बाराबंकी सदर का सियासी समीकरण बदल पाएगी या फिर धर्मराज यादव लगातार चौथी बार जीत का इतिहास रचेंगे? इसका फैसला चुनाव में जनता ही करेगी.