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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबारिश से बाराबंकी में 3 लोगों की मौत, रामपुर में मकान ढहने से महिला की गई जान

बारिश से बाराबंकी में 3 लोगों की मौत, रामपुर में मकान ढहने से महिला की गई जान

यूपी में आसमान से आफत की बारिश हो रही है. बाराबंकी में बारिश की वजह से हुई अलग-अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई. वही रामपुर में मकान ढहने से एक महिला की जान गई है.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी, बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 26 Sep 2026 09:28 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आसमान से आफत की बारिश हुई है. बाराबंकी में 55 घंटे से ज्यादा समय से हो रही बारिश लोगों के आफत बनती जा रही है. बाराबंकी में बारिश की वजह से हुई अलग-अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है. वहीं रामपुर में भी बारिश की वजह से मकान ढहने से एक महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, 38 साल की सुनीता देवी की कच्ची दीवार गिरने से मौत हो गई. वहीं मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के झबरापुर गांव के पास करीब 35 वर्षीय संजय वर्मा दूध बेचकर लौट रहे थे, तभी उनके ऊपर पेड़ गिर गया और उनकी जान चली गई. इसी तरह रामसनेहीघाट के मऊ गांव में छप्पर पर इमली का पेड़ गिरने से उसके नीचे सो रहे लाल बहादुर वर्मा की मौत हो गई.

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कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित

मसौली थाना क्षेत्र में मकान की छत गिरने की घटना भी सामने आई है.बारिश के बीच जिले के कई हिस्सों में मकानों पर पेड़ गिरने, बिजली के पोल टूटने और सड़कों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं. कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित है तो कहीं पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं. शहरी और ग्रामीण इलाकों में जगह-जगह जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. वहीं खेतों में खड़ी किसानों की फसलें बारिश से प्रभावित हुई हैं.

बाराबंकी में स्कूलों की छुट्टियां की गईं घोषित

वही, बारिश की वजह से घाघरा नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है.कई इलाकों में कटान शुरू होने की खबरें हैं. नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है. जिले में DM ईशान प्रताप सिंह द्वारा 26 और 27 सितंबर को सभी स्कूल-कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

रामपुर में छत गिरने से महिला की मौत

वहीं, रामपुर में भी आसमान से आफत की बारिश हो रही है. रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव में शनिवार को लाडो अपने कच्चे मकान में चारपाई पर बैठी हुई थी. तभी बारिश की वजह से कच्चे मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई. छत के नीचे बैठी महिला मलबे में दब गई. परिजनों और आसपास के लोगों ने जब तक मलबा हटाकर महिला को बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, लगातार बारिश के कारण गांव में कई कच्चे मकानों की हालत खराब हो गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से बारिश के बीच ऐसे परिवारों को चिन्हित कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की मांग की है. घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दी गई. पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.

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Published at : 26 Sep 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Rampur News Barabanki News
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