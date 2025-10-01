बाराबंकी DM की अनोखी पहल, 12वीं की छात्रा को बनाया एक दिन का जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक खुशी और प्रेरणा की खबर सामने आई है, जहां एक होनहार छात्रा को एक दिन के लिए जिले की कमान सौंपी गई. बाराबंकी के कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला. बारहवीं की मेधावी छात्रा आंचल वर्मा ने एक दिन के लिए बाराबंकी की जिलाधिकारी (DM) के रूप में कार्यभार संभाला.

दरअसल, यह मौका मिशन शक्ति अभियान के विशेष अभियान के तहत दिया गया, जहां छात्राओं को प्रशासनिक अनुभव देने के लिए यह पहल की गई. वर्तमान जिलाधिकारी (DM) शशांक त्रिपाठी ने स्वयं आंचल वर्मा को उनकी कुर्सी सौंपकर, उन्हें प्रतीकात्मक रूप से कार्यभार ग्रहण करवाया.

डीएम ने छात्रा को सौंपा कार्यभार

इस दौरान डीएम शशांक त्रिपाठी ने आंचल को न केवल कुर्सी पर बिठाया, बल्कि पूरे दिन जिले के प्रशासनिक कार्यों और प्रक्रियाओं को बारीकी से समझाया. छात्रा आंचल वर्मा ने भी इस मौके पर अधिकारियों से जिले की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी ली और कुछ सुझाव भी दिए.

आंचल वर्मा ने इस अवसर पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है और इससे उन्हें भविष्य में लोक सेवा में जाने की प्रेरणा मिलेगी. वहीं, जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि ऐसी पहल से छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें सरकारी तंत्र को समझने का मौका मिलता है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है. पूरे जिले में इस पहल की सराहना की जा रही है, जिसने न सिर्फ़ आंचल वर्मा को बल्कि अन्य छात्राओं को भी बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है.

क्या बोले डीएम शशांक त्रिपाठी

शशांक त्रिपाठी जिलाधिकारी बाराबंकी ने कहा आज DM बाराबंकी आंचल वर्मा है और मिशन शक्ति को एक अभियान के रूप में राज्य सरकार चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत आपको ये कुर्सी दी गई हैं पिछले आधे घंटे से जनता की समस्याएं सुन रही है और उसका निराकरण कर रहे हैं आंचल का जो आत्मविश्वास है वह दिखता है की जो राज्य सरकार के प्रयासों से और समाज के सम्मिलित प्रयासों से नारी सशक्तिकरण हो रहा है.

आपने देखा आपके सवालों का उन्होंने किस बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया जो चीज करने में 7 8 साल लग जाते हैं आंचल को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं है जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाए बहुत अच्छा करें मेरी ओर से शुभकामनाएं है

पदभार संभालने वाली छात्रा ने क्या कहा?

जिले की कमान संभालते हुए आंचल वर्मा ने बातचीत के दौरान कहा पूरे जीवन मे ऐसा देखा है बहुत इस पद पर आज पहली बार आयी हूं. DM आफिस में पहली बार DM की कुर्सी पर बैठी हूं. सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी हूं तो अच्छा एहसास आना स्वाभाविक है.

वहीं उन्होंने कहा एक जिले का पूरा कार्यभार लेकर जो मुझे महसूस हो रहा है, जो मुझे खुशी मिल रही है मैं भविष्य में चाहूं तो इस पद पर नहींं आ सकती हूं. मैंने देखा है इतनी मेहनत इस क्षेत्र में एक लंबा प्रोसेस यहां पर एक डेढ़ साल का अगर पूरी मेहनत लगन के साथ करें तो 5 से 6 वर्ष लग सकते है.