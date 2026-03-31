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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबांके बिहारी मंदिर में कपल की रिंग सेरेमनी से मचा बवाल, VIP कल्चर पर फिर उठे सवाल

बांके बिहारी मंदिर में कपल की रिंग सेरेमनी से मचा बवाल, VIP कल्चर पर फिर उठे सवाल

Banke Bihari Temple: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में खुलेआम इस तरह से मनमानी और आम श्रधालुओं का एक तरह से मजाक माना जा रहा है. मंदिर के सेवायतों ने इस पर नाराजगी जताई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 31 Mar 2026 05:41 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृन्दावन स्थित बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर अपने वीआईपी कल्चर को लेकर चर्चा में है. यहां एक इन्फ़्लुएन्सर कपल ठाकुर जी के मंदिर के आगे वीवीआईपी घेरे में एक-दूसरे को अंगूठी और माला पहना रहे हैं, जबकि पीछे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमे लोग वीआईपी कल्चर पर सवाल उठा रहे हैं. इसके साथ ही इसे मंदिर की परंपरा के खिलाफ बताया जा रहा है.

मंदिर में खुलेआम इस तरह से मनमानी और आम श्रधालुओं का एक तरह से मजाक माना जा रहा है. मंदिर के सेवायतों ने इस पर नाराजगी जताई है. जबकि अभी तक मंदिर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई को लेकर कोई बयान नहीं आया है.

 
 
 
 
 
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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि एक इन्फ्लुएंसर कपल मंदिर के वीवीआईपी एरिया में खड़े होकर ठाकुर जी के सामने एक-दूसरे को रिंग और माला पहना रहे हैं. यह रिंग सेरेमनी मंदिर की परंपराओं के खिलाफ बताई जा रही है. साथ ही इस दौरान पीछे सामान्य भक्त कतार में खड़े दिख रहे हैं, जो दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में गुस्सा है.

सेवायतों ने जताई नाराजगी

वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर के सेवायतों ने साफ कहा है कि ऐसी मनमानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. कई लोग वीआईपी कल्चर, मंदिर प्रबंधन और आम भक्तों के साथ हो रहे भेदभाव पर सवाल उठा रहे हैं. उधर यह घटना मंदिर बंद होने के आसपास की बताई जा रही है, जहां कुछ भक्त दर्शन के लिए पहुंचे थे. फिलहाल अब पूरा मामला चर्चा का विषय बन गया है.

इससे पहले भी मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई, बावजूद इसके ये अव्यवस्था निरंतर जारी है. अब इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश और बढ़ गया है.

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Published at : 31 Mar 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Banke Bihari Temple VIP Culture UP NEWS
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