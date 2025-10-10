उत्तराखंड: पुलिस हिरासत में अवैध रूप से रह रही बंग्लादेशी महिला, वापस भेजने की तैयारी शुरू

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से एक अहम मामला सामने आया है, जहां अवैध रूप से भारत में रह रही एक बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है, महिला को हिरासत में लेने वाले अधिकारियों के अनुसार, महिला वीजा और पासपोर्ट की वैधता खत्म होने के बाद भी भारत में रह रही थी, जिसके चलते अब उसके डिपोर्टेशन (निर्वासन) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया है कि बांग्लादेश के जिला गाजीपुर, थाना कालीगंज के गांव पंजोरा निवासी रजिया बेगम, पुत्री अब्दुल माजिद मियां, वर्ष 2019 में फेसबुक के माध्यम से नाजिम कुरेशी (निवासी इस्लामनगर, गदरपुर, उधम सिंह नगर उत्तराखंड) के संपर्क में आई.

भारत आकर कर ली थी शादी

धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बद गई और रजिया ने वैध पासपोर्ट व वीजा पर भारत आकर 31 मई 2019 को नाजिम से विवाह कर लिया और यहां रहने लगी. बता दें कि शादी के बाद रजिया एक बार बांग्लादेश लौटकर फिर से वीजा लेकर भारत आई, लेकिन 30 दिसंबर 2020 को वीजा की अवधि और मई 2024 में पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद भारत में ही रह रही थी.

सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2022 से अगस्त 2025 तक वह हरियाणा में अपने पति के साथ रही थी, फिर वापस गदरपुर आ गई तब से यही है, अब गदरपुर में अवैध रूप से निवास की सूचना मिलने के बाद, खुफिया एजेंसियों और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रजिया को डिटेन कर लिया. इसके बाद उसके कागजातों की जांच और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं.

मामले पर पुलिस ने दी यह जानकारी

पुलिस के अनुसार, रजिया को 18 अक्टूबर को बांग्लादेश सीमा तक पहुंचाया जाएगा, जहां से उसे सरकारी प्रक्रिया के तहत वापस उसके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा इसके लिए बांग्लादेश के दूतावास से भी बात कर ली गई है. बता दें कि अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या काफी है. अब उत्तराखंड में भी उनकी तलाश की जा रही है अभी तक कई अवैध घुसपैठिए पुलिस के हाथ लग चुके हैं.