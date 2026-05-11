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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबांदा में मदर्स डे पर कातिल बना बेटा, मां को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, भाई की भी कर दी हत्या

बांदा में मदर्स डे पर कातिल बना बेटा, मां को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, भाई की भी कर दी हत्या

Banda Double Murder: राजकिशोर का जमीन को लेकर अपनी मां शांति और छोटे भाई देवीदीन से विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई और अपनी मां और भाई को गोली मार दी.

By : अभय निगम, बांदा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 May 2026 07:10 PM (IST)
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यूपी के बांदा में एक युवक द्वारा संपत्ति के विवाद को लेकर अपने सगे छोटे भाई और मां की गोली मारकर हत्या करने का सनसनी खेज मामला सामने आया है. डबल मर्डर की घटना के बाद से  पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पूरा मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बबेरू कस्बे का है 

यहां के युवक राजकिशोर का जमीन को लेकर अपनी मां शांति और छोटे भाई देवीदीन से विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई और राजकिशोर ने आवेश में आकर अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाल कर सगे भाई और मां पर गोली चला दी, जिससे दोनों लहू लुहान होकर जमीन पर गिर पड़े. 

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गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसी

बताया जा रहा है कि गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे तो शांति और देवीदीन दोनों खून से लतपथ जमीन पर पड़े थे. लोगों ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को आनन-फानन में बबेरू के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया.

जहां परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं घटना को अंजाम देने के बाद हत्या आरोपी राज किशोर मौके से फरार हो गया है.

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले में बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल का कहना है कि 10 मई को थाना बबेरु पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजकिशोर है, उसने अपनी मां व छोटे भाई के पर गोली चला दी है. जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु सीएचसी बबेरु ले जाया गया, जहां पर डाक्टरों द्वारा उन्हे मृत घोषित कर दिया गया. 

उन्होंने बताया कि  पूरे प्रकरण में उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया. साथ ही फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का गहनता से अवलोकन कर साक्ष्य संकलन किया गया है. पूरे प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला संज्ञान में आया है कि अभियुक्त के पिता ने अपनी पुस्तैनी जमीन बेच दी थी, जिसका विरोध अभियुक्त द्वारा किया गया था.

इसी मनमुटाव के चलते घटना को अंजाम दिया गया. फिलहाल दोनों शवो को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा दिया गया है. अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चार टीमें गठित कर दी गई हैं. परिजनों से तहरीर प्राप्त पर विधिक कार्यवाही करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा. 

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Published at : 11 May 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
Banda News UP NEWS UP Police
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