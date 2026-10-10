वाराणसी: नमो घाट के आसपास मांस-मछली की बिक्री पर रोक, क्या है वजह?

वाराणसी में भारतीय वायु सेना की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक एयर शो का आयोजन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में किया जाना है. इसके मद्देनजर वाराणसी नगर निगम ने कार्यक्रम स्थल से 30 किलोमीटर के दायरे में मीट, मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगा दी है. ये रोक 19 से 26 अक्टूबर तक लागू रहेगी. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे.

नगर निगम की तरफ से लड़ाकू विमान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. दरअसल जिस घाट पर एयर शो का आयोजन होगा उसके 30 किलोमीटर के दायरे में मांस मछली की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. राज्य सरकार द्वारा इसे स्टेट इवेंट घोषित किया गया है.

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'लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए लिया गया यह फैसला'

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी के नमो घाट पर एयर शो का आयोजन होगा. इस दौरान आकाश में उड़ने वाले लड़ाकू विमानो की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नमो घाट के आसपास के 30 किलोमीटर के दायरे में 19 अक्टूबर से कार्यक्रम की समाप्ति होने तक मांस मछली की बिक्री और कटिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. वाराणसी के नमो घाट पर 22, 23, 25 अक्टूबर को एयर शो का आयोजन होगा.

'वाराणसी में एयर शो की वृहद तैयारी'

इस शो को देखने के लिए गंगा घाट पर लाखों दर्शकों के आने की उम्मीद है. ऐसे में गंगा के गहरे पानी वाले क्षेत्र के आसपास बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं. सैन्य अधिकारियों वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा 22, 23, 25 अक्टूबर को वाराणसी के नमो घाट पर होने वाले एयर शो को लेकर वृहद स्तर पर तैयारी भी की जा रही है. बैठक से लेकर स्थलीय निरीक्षण लगातार जारी है. पहली बार वाराणसी के आसमान में लड़ाकू विमान हुंकार भरते नजर आएंगे.

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