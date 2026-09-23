बलरामपुर: DJ के शोर से स्कूल में बच्ची की मौत, CCTV में कैद दर्दनाक हदासा

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के निजी स्कूल से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जहां, स्कूल के बाहर गणेश विसर्जन का जुलूस निकल रहा था और डीजे पर तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे. गाने का शोर सुनते ही बच्चे क्लास में इधर-उधर उछल-कूद करने लगे. इसी दौरान डीजे के शोर के बीच एक बच्ची को हार्ट अटैक आने की बात सामने आई और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. इस पूरे मामले का रौंकटे खड़े करने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

बच्ची की उम्र 12 साल थी. हादसे के बाद स्कूल प्रबंधक आशीष उपाध्याय और उनके पिता सोनू तिवारी बच्ची को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत अवस्था में बताया. हालांकि, अभी बच्ची की मौत की वजह पूरी तरह साफ नहीं हो सकी है और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी.

वीडियो में बच्ची खेलने-कूदने के कुछ देर बाद बेंच पर गिरी

सीसीटीवी वीडियो में बच्ची कुछ समय पहले तक खेलते-कूदते दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद हार्ट अटैक आने की बात के बीच वह बेंच पर गिर जाती है. इसके बाद उसके साथ मौजूद बच्चे उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता.

बताया जा रहा है कि स्कूल के बाहर तेज आवाज में गणेश विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा था. इसी दौरान डीजे की तेज आवाज से बच्ची असहज हो गई और उसकी मौत हो गई. वीडियो में बच्ची बिल्कुल स्वस्थ नजर आती है, लेकिन हादसे के तुरंत बाद उसे प्राथमिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. बच्ची की मौत से परिवार में मातम का माहौल है. पुलिस ने मामले पर संज्ञान ले लिया है और सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

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बच्ची की मौत के बाद नगर पालिका अध्यक्ष का बयान

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि यंत्रों के बजाने को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश लागू कर रखे हैं, लेकिन कोई इसका पालन नहीं कर रहा है. मामले पर नगर पालिका अध्यक्ष ने बच्ची की मौत को लेकर कहा है कि नगर में पूरी तरह डीजे पर बैन करेंगे. अगर नगर में कोई डीजे पकड़ा जाता है तो उस पर FIR की जाएगी और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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