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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'DM अंकल साइकिल दिला दो, हम स्कूल...', दिव्यांग बच्ची ने लगाई गुहार

'DM अंकल साइकिल दिला दो, हम स्कूल...', दिव्यांग बच्ची ने लगाई गुहार

बलिया में 7 साल की मासूम दिव्यांग बच्ची ने डीएम से ट्राइसाइकिल दिलाने की मांग की है. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बच्ची का एक पैर नहीं है, जिसके चलते उसे स्कूल जाने में परेशानी होती है.

Written By : अजय भारती |  Updated at : 02 Sep 2026 02:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बलिया में एक सात साल की मासूम दिव्यांग बच्ची रागिनी ने डीएम से मार्मिक अपील की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस वीडियो में रागिनी ने डीएम ट्राईसाइकिल देने की गुहार लगाई है. बच्ची ने कहा कि उसका एक पैर ख़राब हो चुका हैं. हमें साइकिल दिलवा दीजिए ताकि वो रोजाना पढ़ाई कर सके. रागिनी एक पैर से बिलकुल नहीं चल पाती है. 

सात साल की रागिनी बलिया के प्राथमिक विद्यालय दिघेड़ा, शिक्षा क्षेत्र, मनियर में कक्षा एक छात्रा है. वो अपने एक पैर के सहारे ही कूदते हुए स्कूल तक जाती है. जिससे उसे काफी परेशानी होती है. उसका पैर एक दुर्घटना में खराब हो गया था, बावजूद इसके रागिनी में पढ़ाई करने का जुनून इस कदर है कि उसने डीएम से साइकिल देने की अपील की है.

मासूम बच्ची ने डीएम से की मार्मिक अपील

दिव्यांग रागिनी ने वीडियो बनाकर डीएम मंगला प्रसाद सिंह से अपील की और कहा- "डीएम अंकल, मेरा एक पैर खराब हो चुका है, हमें साइकिल दिलवा दीजिये, हम रोज पढ़ने आएंगे." उसका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिस पर लोगों की ओर से कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है.

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रागिनी के पिता मजदूरी करते हैं. ऐसे में उनके पास बच्ची को सुविधाएं देने  इस मामले की जानकारी जैसे ही डीएम को मिली, उन्होंने उस बच्ची के पास दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी के साथ ही एक चिकित्सा अधिकारी को भेजा और चिकित्सीय जांच कर रिपोर्ट तत्काल देने का निर्देश दिया है.  

डीएम ने कहा कि चिकित्सीय रिपोर्ट मिलने के तत्काल आज से ही उसे जो भी उपकरण चाहिए होंगे, हम उसे मुहैया कराएंगे और उस बच्ची को हम स्कूल जाने की स्थिति में ख्याल रखेंगे. जिससे वो बच्ची स्कूल जाकर न केवल शैक्षणिक कार्य कर सके बल्कि उसके घर के लिए शौचालय और अन्य कमियां है, हम उसे भी पूरा कराएंगे. 

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Published at : 02 Sep 2026 02:22 PM (IST)
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