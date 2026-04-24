एंबुलेंस से ले जाया जा रहा था अस्पताल, पेट्रोल खत्म होने की वजह से रास्ते में टूटी मरीज की सांस

बलिया में एंबुलेंस का पेट्रोल खत्म होने की वजह से एक बुजुर्ग की अस्पताल पहुंचे से पहले ही मौत हो गई. सीने में दर्द की वजह से परिजन बुजुर्ग को निजी एंबुलेंस से अस्पताल ले जा रहे थे, जहां रास्ते में एंबुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया. दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही है कि पास ही स्थित पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म होने की वजह से पेट्रोल नहीं मिल सका.

जानकारी के मुताबिक, बलिया के बैरिया में 22 अप्रैल की रात लगभग दस बजे एक पचास साल के बुजुर्ग छट्ठू शर्मा के सीने में तेज दर्द की वजह से अस्पताल ले जाया जा रहा था. बताया गया कि बुजुर्ग को परिजन और ग्राम प्रधान एक निजी एंबुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जा रहे थे. इसी दौरान एंबुलेंस ने दो किलोमीटर की दूरी तय की ही थी कि पेट्रोल खत्म हो गया.

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पेट्रोल पंप पर नहीं मिला पेट्रोल

बताया गया कि पास में ही स्थित भूषण पेट्रोलियम फीलिंग स्टेशन पर पंप के सेल्स मैन ने पेट्रोल खत्म होने की बात कह कर पेट्रोल देने से मना कर दिया. ग्राम प्रधान सत्येंद्र यादव उर्फ शतन यादव ने बैरिया तहसील के एस.डी.एम. सांजेय कुशवाहा को फोन कर पट्रोल नही मिलने की बात बताई और उनसे मदद की गुहार लगाई. मगर, वहां से भी निराशा ही हाथ लगी.

इलाज में देरी की वजह से गई बुजुर्ग की जान

इसके बाद परिजनों ने रास्ते से गुजर बाइक सवारों मदद मांग कर बाइक से पेट्रोल निकालकर एंबुलेंस में डाला. इसके बाद एंबुलेंस मरीज को लेकर अस्पताल पहुंची लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी. एंबुलेंस में ईधन की कमी वजह से इलाज में देरी हुई, लिहाजा बुजुर्ग की रास्ते में ही मौत हो गई.

डीएम ने कही पेट्रोल पर कार्रवाई की बात

वही इस मामले में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि उक्त प्रकरण में मैंने कल रात एक जांच टीम भेजी थी, आज कंपनी वालों की टीम भेज रहा हूँ. उक्त पेट्रोल पंप पर उस दिन साढ़े आठ हजार लीटर पेट्रोल मौजूद था. बावजूद इसके पेट्रोल पंप संचालक ने एम्बुलेंस में पेट्रोल नही दिया. इस मामले में आज शाम तक पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, बलिया में पिछले दो-तीन दिनों से ज्यादातर पेट्रोल पम्पों पर कंपनी से सप्लाई नही आने की वजह से पेट्रोल खत्म हो गया है. जिस वजह से दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जहां कही पेट्रोल आ भी रहा है वहां भारी भीड़ ज्यादा हो रही है और तीन चार घण्टे में ही पेट्रोल खत्म हो जा रहा है.

हालांकि, पेट्रोल की कमी को खारिज करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्र ने बताया कि जिले में पेट्रोल की कोई कमी नही है. कंपनी से पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल आ रहा है. लोग पैनिक हो गए है.

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