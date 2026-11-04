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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा तो बंद हो जाएंगे अस्पताल', बोले मंत्री दयाशंकर सिंह

'फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा तो बंद हो जाएंगे अस्पताल', बोले मंत्री दयाशंकर सिंह

बलिया में राष्ट्रीय विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा,"मैं समझता हूँ कि जहाँ खेल को बढ़ावा मिलता है, उस देश में अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ती है."

Written By : अजय भारती |  Updated at : 04 Nov 2026 07:44 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बलिया में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के त्ववधान में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारम्भ सोमवार को वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया.  इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी पहुंचे. मंत्री दयाशंकर सिंह ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि "और मैं समझता हूँ कि जहाँ खेल को बढ़ावा मिलता है, उस देश में अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ती है."

70वीं राष्ट्रीय विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, "तो फुटबॉल को जितना ही बढ़ावा मिलेगा, उतने ही हम लोग अस्पताल बंद कर देंगे और वो दवा के पैसे खेल में लगा करके देश के लोगों को स्वस्थ करने का काम हम सब करेंगे." मंत्री ने कहा, "आज खेल को रोज़गार से भी जोड़ने का काम आज हो रहा है."

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फिट होने के लिए फुटबॉल से बेहतर कोई दूसरा खेल नहीं- मंत्री

यही नहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि  "हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 'फिट इंडिया' की बात, तो फुटबॉल से बेहतर फिट होने के लिए कोई दूसरा खेल नहीं हो सकता है, जो शरीर के सभी अंगों को फिट करने का काम करता है."

उधर, गड़वार (बलिया) में आयोजित श्री जंगली बाबा शताब्दी वर्ष महोत्सव में भी उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री और बलिया नगर से विधायक दयाशंकर सिंह शामिल हुए. उन्होंने कहा, "गड़वार में श्री जंगली बाबा शताब्दी वर्ष महोत्सव के अंतर्गत आयोजित 54 कुंडीय महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत कथा में सम्मिलित होकर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई. पूज्य जंगली बाबा जी की कृपा सभी पर बनी रहे."

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Published at : 04 Nov 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Daya Shankar Singh UP NEWS Ballia News
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