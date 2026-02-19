बलिया में नाबालिग से 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, शौच के लिए निकली थी बच्ची, खींचकर ले गए आरोपी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबलिया में नाबालिग से 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, शौच के लिए निकली थी बच्ची, खींचकर ले गए आरोपी

Ballia Crime News: के रेप के बाद आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर किसी को इस वारदात के बारे में बताया तो उसके पिता और भाई को मार डालेंगे. इतना ही नहीं, वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी गई थी.

By : अजय भारती | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 19 Feb 2026 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक बच्ची से 5 लड़कों ने गैंगरेप किया. बताया जा रहा है कि बच्ची शौच करने गई थी, जहां इन आरोपी लड़कों ने उसे डराया धमकाया और उसका रेप किया. वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की. 

मामला बीते 15 फरवरी, गड़वार थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. अब आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने के साथ-साथ आरोपी लड़कों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही जा रही है. 

डर के मारे बच्ची ने घर में नहीं बताया

रेप पीड़िता की भाभी ने जानकारी दी, "जब हमारी ननद शौच करने गई थी तो 6 लड़के उसे खींचकर ले गए और उसका रेप किया. डर की वजह से ननद घर पर यह बात नहीं बता रही थी. दूसरे दिन जब उसका हाथ-पैर दर्द करने लगा तो उसने रोते हुए बताया उसके साथ गलत काम किया गया है."

भाभी ने दावा किया है कि थाने पर पहले ही शिकायत कर दी गई थी लेकिन पुलिस अगले दिन मौके पर पहुंची. पीड़िता का एग्जाम था, वह पेपर देने गई है. 

पिता-भाई को मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी 

पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने लड़की को धमकी दी थी कि किसो को इस बारे में न बताए. अगर उसने ऐसा किया तो वह 6 आदमी हैं, पापा-भैया सबको मार देंगे. इतना ही नहीं, पीड़िता को रेप का वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी गई. यही वजह थी कि बच्ची ने घर आकर परिजनों को कुछ नहीं बताया. 

पुलिस की पकड़ से बाहर हैं पांचों आरोपी

इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. आरोपी अभी फरार चल रहे हैं. वहीं, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया है कि बुधवार, 18 फरवरी की दोपहर लगभग 3.30 बजे गड़वार थाने पर बहादुरपुर कारी गांव के एक व्यक्ति द्वारा इस पूरी वारदात की सूचना दी गई थी. यह व्यक्ति पीड़िता के पिता हैं. उन्होंने चार नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है. 

इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची. तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है. साक्ष्य-संकलन करते हुए घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा.

Published at : 19 Feb 2026 09:35 AM (IST)
UP NEWS UP Police Ballia News
