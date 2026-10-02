बलिया: मडुआ के आटे की रोटी खाने से 37 महिलाओं की बिगड़ी तबीयत, भर्ती

बलिया में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है. जीवित पुत्रिका त्योहार को लेकर मडुआ की रोटी खाने से एक ही गांव की कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई. सभी व्रतधारी महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने कहा कि अभी तक 37 महिलाएं अस्पताल आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है. यह मामला बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के छाता गांव का है.

जानकारी के मुताबिक, जिला अस्पताल में इलाज करा रहीं यह सभी महिलाएं बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के छाता गांव की रहने वाली हैं. बताया गया कि यह महिलाएं अपने बेटों की लंबी उम्र के लिए व्रत किया था. व्रत से एक दिन पहले मडुआ की रोटी खाने की परंपरा है. महिलाओं ने व्रत से पहले मडुआ के आटे से बनी रोटियां खाई थी.रोटियां खाने के बाद सभी महिलाओं की तबीयत खराब हो गई है. महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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एक ही दुकान से खरीदा था आटा

बताया गया कि यह सभी महिलाएं एक ही गांव की रहने वाली हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह सभी महिलाओं ने एक ही दुकान से मडुआ का आटा खरीदा था. फिलहाल जिला अस्पताल के CMS की माने तो सभी मरीजो को इलाज कराया जा रहा है. मेडिकल टीम लगाई गई है.

डीएम ने बीमार महिलाओं का जाना हाल

घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह बीमार महिलाओ का हाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे. जिलाधिकारी ने कहा अब तक 37 व्रतधारी महिलाएं जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं. दो बुजुर्ग महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई हैं. जांच और मेडिकल टीम गांव के लिए रवाना. जांच में दोषी पाए जाने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जरूरत होगी तो इनको निजी अस्पताल में इलाज कराया जाएगा.

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