बहराइच में 6 लोगों की मौत से हड़कंप, सनकी ने बच्चों की हत्या के बाद खुद को परिवार समेत लगाई आग

उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, यहां एक सरफिरे व्यक्ति ने घर पर आए दो बच्चों की हत्या कर दी. इसके बाद शिनाख्त छिपाने के लिए शख्स ने बच्चों समेत परिवार को घर में बंद करके आग लगा दी. इस हृदयविदारक घटना की वजह से आरोपी समेत 6 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना जिले के रामगांव के टेपरहा से सामने आई है. पुलिस ने बताया कि मकान से अब तक तीन शव बाहर निकाले जा चुके हैं. मौके पर पहुंची दमकल की टीम घर में लगी आग को बुझाने में जुटी हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करने में जुट गई है.

पूर्व प्रधान ने बताया आंखों देखा हाल

टेपरहा गांव के पूर्व प्रधान सलीम ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 10 बजे घटना के बारे में पता चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचने के बाद देखा कि घर में आग लगी हुई थी और स्थानीय लोग आग बुझा रहे थे. पुलिस की मौजूदगी में घर का दरवाजा तोड़ा गया.

पूर्व प्रधान सलीम का यह भी कहना है कि, आरोपी विजय ने विजय और शनि का धारदार हथियार से कत्ल किया था. दोनों बच्चों के शरीर पर कई जगह निशान थे. विजय ने अपने ही घर पर दोनों बच्चों की हत्या की थी. इसके बाद अपनी पत्नी, दो बच्चों समेत खुद को घर में बंद करके आग लगा ली.

पुलिस मामले की कर रही जांच

वहीं इस घटना को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि विजय के साथ अन्य लोगों की कोई पुरानी रंजिश नहीं थी. वह बच्चों को घर पर बुलाकर लाया था. फिलहाल, इस पूरी घटना के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है. हालांकि अभी तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं. पुलिस के आला अधिकारी मामले की तहकीकात में जुटे हुए हैं.