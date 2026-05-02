बागपत में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन

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Baghpat News: पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन
Baghpat News In Hindi: बागपत की भड़ल चौकी में पुलिस हिरासत के दौरान युवक की मौत हो गई. पुलिस ने फांसी लगाकर आत्महत्या का दावा किया. घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.
बागपत के दोघट थाना क्षेत्र की भड़ल चौकी में पुलिस हिरासत में एक युवक की संदिग्ध मौत से इलाके में तनाव फैल गया. पुलिस का दावा है कि युवक ने चौकी के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या की, जबकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.
आरोप है कि सुबह से ही परिवार को युवक से मिलने नहीं दिया गया. हंगामा बढ़ने पर पुलिस उसे आनन-फानन में अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात है और मामले की जांच जारी है.
(खबर लगातार अपडेट की जा रही है)
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Source: IOCL