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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपत: 14 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, तीन दिन तक चले झगड़े के मामले में एक्शन

बागपत: 14 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, तीन दिन तक चले झगड़े के मामले में एक्शन

कोतवाली बागपत क्षेत्र के अहमदशाहपुर पदड़ा गांव में 18, 19 और 20 अक्टूबर को लगातार विवाद और मारपीट की घटनाएं हुई थीं. मामले में चौकी प्रभारी सहित 14 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है.

Written By : राजीव पंडित |  Updated at : 22 Oct 2026 10:14 PM (IST)
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बागपत में रामलीला में हुए विवाद के बाद अहमदशाहपुर पदड़ा गांव में लगातार तीन दिन तक चले झगड़े के मामले में एसपी ने सख्त कार्रवाई की है. घटनाओं की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं देने और समय रहते वैधानिक कार्रवाई नहीं करने के आरोप में टटीरी चौकी प्रभारी महिला उपनिरीक्षक समेत 14 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है. सीओ नगर की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई.

दरअसल, कोतवाली बागपत क्षेत्र के अहमदशाहपुर पदड़ा गांव में 18, 19 और 20 अक्टूबर को लगातार विवाद और मारपीट की घटनाएं हुई थीं. रामलीला के दौरान शुरू हुआ विवाद बाद में गांव के युवकों के बीच झगड़े में बदल गया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई. मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी. घटनाओं के दौरान पुलिस पर पथराव किए जाने की बात भी सामने आई थी.

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लगातार तीन दिन तक हुए विवाद के संबंध में 21 अक्टूबर को कोतवाली बागपत में तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें 71 लोग शामिल करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी सूचना

पुलिस के अनुसार, टटीरी चौकी प्रभारी ने घटनाओं की जानकारी समय रहते वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी. झगड़ों के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगा. सीओ नगर सुकन्या शर्मा ने मामले की रिपोर्ट एसपी को भेजी थी. रिपोर्ट में चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों की प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने के बाद एसपी ने चौकी प्रभारी समेत सभी 14 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन स्थानांतरित करने के आदेश दिए.

लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

एसपी पुणेन्दु ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के प्रति गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता या शिथिलता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी पुलिसकर्मियों को अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने और सौहार्द के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी से काम करने को कहा गया है.

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Published at : 22 Oct 2026 10:14 PM (IST)
Tags :
Baghpat News UP NEWS
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