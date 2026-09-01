बागपत सीट की विधानसभा संख्या 52 है. बागपत विधानसभा जिला मुख्यालय की विधानसभा है. परिसीमन के बाद बागपत विधानसभा सीट बनी. 2012 में बागपत विधानसभा सीट से बसपा चुनाव जीती. 2017 और 2022 में बागपत विधानसभा सीट पर बीजेपी के योगेश धामा विधायक बने. आरएलडी अपने गढ़ बागपत में ही चुनाव दर चुनाव हार रही है. 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी बागपत विधानसभा सीट पर तीसरे नंबर पर खिसक गई. दूसरे नंबर पर बसपा रही.

2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था. 2022 विधानसभा चुनाव में बागपत विधानसभा सीट से बीजेपी के योगेश धामा ने चुनाव जीता. योगेश धामा बागपत से लगातार दूसरी बार विधायक बने. योगेश धामा जाट समाज से आते हैं. सपा और आरएलडी गठबंधन से आरएलडी ने पूर्व विधायक मोहम्मद अहमद हमीद को प्रत्याशी बनाया. बसपा ने अरूण कसाना और कांग्रेस ने अनिल को टिकट दिया.

2026 में एसआईआर के बाद बागपत विधानसभा सीट पर 2,87,008 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में बागपत विधानसभा सीट पर 3,30,947 मतदाता थे. एसआईआर के बाद बागपत विधानसभा सीट पर 43,939 मतदाता घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में बागपत विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,01,420

2. आरएलडी-सपा गठबंधन- 94,687

3. बसपा- 12,863

4. कांग्रेस- 1,229

2022 विधानसभा चुनाव में बागपत विधानसभा सीट से बीजेपी के योगेश धामा चुनाव जीते. बीजेपी ने सपा गठबंधन के आरएलडी उम्मीदवार मोहम्मद हमीद को लगभग 7 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 47.37 प्रतिशत और आरएलडी को 44.22 फीसदी वोट मिले. बीजेपी और आरएलडी गठबंधन के बीच लगभग 3 प्रतिशत वोटों का फासला रहा. बसपा को लगभग 12 हजार वोट हासिल हुए. कांग्रेस का हाल ना पूछिए तो ही बेहतर है.

2022 विधानसभा चुनाव में बागपत विधानसभा सीट पर बीजेपी को लगभग 35 फीसदी जाट वोट मिले. इसके अलावा गुर्जर समाज का वोट बीजेपी के साथ गया. सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, त्यागी और वैश्य समाज का वोट भी बीजेपी को गया. ओबीसी में यादव छोड़कर सैनी, कश्यप, प्रजापति, पाल समाज का वोट भी बीजेपी के पाले में गया. एससी समाज में बसपा के काडर से अलग वाला वोट भी बीजेपी को मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में सपा-आरएलडी गठबंधन को जाट का लगभग 65 फीसदी वोट मिला. इसके अलावा सपा के कारण आरएलडी के पास मुस्लिम समाज का एकतरफा वोट गया. आरएलडी को कुछ गुर्जर वोट भी हासिल हुए. बसपा के मूल काडर वाले एससी का भी कुछ वोट आरएलडी को मिले. 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को एससी समाज के मूल काडर का लगभग 70 फीसदी वोट मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी गठबंधन ने हाथ मिला लिया.

2024 लोकसभा चुनाव में बागपत विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. आरएलडी-बीजेपी गठबंधन- 88,880

2. सपा- 79,089

3. बसपा- 17,420

2024 लोकसभा चुनाव में बागपत विधानसभा सीट आरएलडी-बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार सांगवान चुनाव जीते. आरएलडी ने सपा के अमरपाल शर्मा को लगभग 9 हजार वोटों से बागपत विधानसभा सीट पर हरा दिया. 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी बागपत विधानसभा सीट पर जितने वोट अकेले मिले थे, उससे लगभग 12 हजार वोट आरएलडी-बीजेपी गठबंधन में आरएलडी को 2024 में मिले.

2024 लोकसभा चुनाव में सपा को आरएलडी का लगभग 14 हजार जाट वोट नहीं मिला. सपा का वोट भी 2022 के मुकाबले कम हुआ, क्योंकि आरएलडी ने सपा का साथ छोड़ दिया था, लेकिन सपा को मात्र 14 हजार वोटों का ही नुकसान दिखा.

2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन के आरएलडी उम्मीदवार को जाट समेत सामान्य वर्ग और अन्य ओबीसी का वोट मिला. गुर्जर वोट का भी बड़ा हिस्सा आरएलडी के पास गया. ब्राह्मण वोट भी बीजेपी-आरएलडी को नुकसान हुआ.

2024 लोकसभा चुनाव में सपा को मुस्लिम और यादव वोटों के साथ साथ ब्राह्मण समाज का कुछ वोट मिला. गुर्जर समाज का भी कुछ वोट सपा के साथ गया. वहीं बसपा को एससी समाज का वोट मिला, 2022 के मुकाबले 2024 में बसपा का वोट बढ़ा.

2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त लड़ाई बागपत विधानसभा सीट पर देखने को मिलेगी. बीजेपी-आरएलडी गठबंधन और सपा का प्रत्याशी चयन ही यहाँ की सियासी लड़ाई तय करेगा. बागपत विधानसभा सीट पर यह भी देखना दिलचस्प होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी यह सीट अपने पास रखेगी या आरएलडी को देगी.

बागपत विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 60 हजार

2. जाट- 45 हजार

3. एससी- 32 हजार

4. गुर्जर- 30 हजार

5. यादव- 24 हजार

6. त्यागी- 16 हजार

7. ब्राह्मण- 15 हजार

8. क्षत्रिय- 13 हजार

9. कश्यप- 16 हजार

10. सैनी- 7 हजार

11. प्रजापति- 5 हजार

12. वैश्य- 5 हजार

13. गिरी- 4 हजार

14. पाल- 4 हजार

बागपत विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा संख्या में हैं. जाट और गुर्जर मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं. एससी मतदाता भी 30 हजार से ज्यादा हैं. बागपत जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा यादव मतदाता बागपत विधानसभा सीट पर ही हैं. सामान्य वर्ग का वोट भी 50 हजार से ज्यादा है. अति पिछड़े वोटों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. कश्यप समाज का वोट हार जीत का अंतर तय करता है.