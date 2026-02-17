बागपत में चाची का भतीजे पर आया दिल, वेलेंटाइन-डे पर दोनों ने की शादी, पति ने नहीं किया विरोध

बागपत के टीकरी कस्बे से रिश्तों की मर्यादा को झकझोर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसने पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है. यहां चाची और भतीजे के बीच पिछले पांच साल से चल रहे प्रेम-प्रसंग ने वैलेंटाइन-डे के दिन ऐसा मोड़ लिया कि दोनों ने समाज और रिश्तों की सीमाएं तोड़ते हुए एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार कर लिया.

हैरानी की बात यह रही कि यह पूरा घटनाक्रम महिला के पति और अन्य लोगों की मौजूदगी में हुआ. जहां दोनों ने एक-दूसरे के गले में माला डालकर खुलेआम अपने रिश्ते को स्वीकार किया. इसके बाद दोनों कस्बे से चले गए. वैलेंटाइन-डे पर सामने आया यह मामला क्षेत्र में चर्चा, विवाद और हैरानी का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, मेरठ की रहने वाली पूजा का विवाह आठ साल पहले दोघट थाना क्षेत्र के टीकरी कस्बे में पंकज से हुआ था. दोनों को तीन और पांच साल का बेटा भी है. पूजा का पांच साल अपने जेठ के बेटे संजीव से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. जानकारी होने के बाद पति और गणमान्य लोगों ने दोनों को अलग-अलग करने का प्रयास भी किया. लेकिन प्रेम-प्रसंग का मामला बढ़ता ही गया. इसी बीच दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कसम खा ली.

लोगों ने दोघट थाने में दर्ज कराया मामला

शुक्रवार की देर शाम पूजा, पंकज, संजीव आदि लोग दोघट थाने पर पहुंचे. कई गणमान्य लोग भी इनके साथ थे. बातचीत होने के बाद थाने के बाहर ही पूजा और संजीव ने अपने परिवार के लोगों को बताया कि वे अपनी मर्जी से परिवार और कस्बा छोड़कर बाहर जा रहे हैं. इसके बाद पूजा और संजीव ने एक-दूसरे के गले में माला डालते हुए अपना लिया. इस दौरान पूजा के पति पंकज ने कोई विरोध नहीं किया. महिला के मायके वालों ने मौके पर आने से मना कर दिया.

वेलेंटाइन-डे पर 28 वर्षीय पूजा और 22 वर्षीय उसके भतीजे संजीव की शादी का यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. उधर, दोघट थाना पुलिस का कहना है कि इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आयी है और न ही इसकी जानकारी है.

