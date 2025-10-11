बागपत: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, इमाम की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या

उत्तर प्रदेश के बागपत में दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव में मस्जिद के भीतर बने घर में इमाम की पत्नी और उनकी दो बेटियों की धारदार हथियार से जघन्य हत्या कर दी गई. तीनों के लहूलुहान शव एक कमरे में मिले इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शवों को उठाने का प्रयास किया तो गुस्साई भीड़ ने हंगामा करते हुए पुलिस के साथ धक्का-मुक्की कर दी.

लोगों को समझाने के बाद पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिए हैं. सूचना के बाद डीआइजी कलानिधि नैथानी ने मौके पर पहुंचे और राजफाश के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी हैं.

ट्रिपल मर्डर से हड़कंप

शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र के सुन्ना गांव निवासी इब्राहिम गांगनौली गांव में शेखों वाली बड़ी मस्जिद में चार साल से इमाम हैं. इब्राहिम अपनी 30 वर्षीय पत्नी इसराना, दो वर्षीय बेटी सुमैया व पांच वर्षीय बेटी सोफिया के साथ मस्जिद परिसर में बरामदे के ऊपर बने एक कमरे में रहते हैं.

इब्राहिम की पत्नी इसराना घर पर ही बच्चों को तालीम देने का कार्य करती थी. आज सुबह इब्राहिम सुबह देवबंद गए थे. दोपहर के बाद ढाई बजे बच्चे पढ़ने के लिए मस्जिद में इमाम के घर पहुंचे और कमरे का दरवाजा देखा तो उनकी चीख निकल गई. वह बदहवास हालत में नीचे की ओर भागे.

बच्चों के शोर मचाने पर आस-पास के लोग मस्जिद में जुट गए. इसराना का शव फर्श पर और दोनों बच्चियों के लहूलुहान शव एक चारपाई पर पड़े थे. तीनों की धारदार हथियारों से हत्या की गई है. ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस

सूचना के बाद एसपी सूरज कुमार राय बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. इमाम इब्राहिम को हत्याकांड के बारे में सूचना दी गई तो उन्होंने गांगनौली आने की बात कही. उधर, पुलिस ने तीनों शवों को उठाने का प्रयास किया तो गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए इमाम के आने और घटना के राजफाश की मांग की. तनाव के बीच लोगों ने पुलिस से हाथापाई भी कर दी.

समझाने के बाद लगभग पांच बजे पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में ले लिया. मस्जिद में लगे दो सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को पुलिस ने कब्जे में लिया. उधर, डीआइजी कलानिधि नैथानी ने घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस और ग्रामीणों से जानकारी ली लगभग साढ़े पांच बजे इमाम इब्राहिम घर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें और गांव के चौकीदार को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है.