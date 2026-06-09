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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBaghpat News: बागपत में शादी से एक हफ्ते पहले प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, लड़की की मौत; युवक की हालत गंभीर

Baghpat News: बागपत में शादी से एक हफ्ते पहले प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, लड़की की मौत; युवक की हालत गंभीर

Baghpat News In Hindi: छपरौली रोड स्थित होटल हैवन प्लेस में सोमवार शाम एक प्रेमी युगल ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ निगल लिया. युवती की मौत हो गई, जबकि युवक को मेरठ रेफर किया गया है.

By : राजीव पंडित | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Jun 2026 07:52 AM (IST)
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बागपत शहर के छपरौली रोड स्थित होटल हैवन प्लेस में सोमवार शाम एक प्रेमी युगल ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ निगल लिया. होटल कर्मचारियों ने दोनों को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया. युवक की हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर कर दिया गया. दोनों बालिग थे और जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी.

बताया गया कि फतेहपुर पुट्ठी गांव निवासी 18 वर्षीय सोनी और हिलवाड़ी गांव निवासी 20 वर्षीय लक्की के बीच कई महीनों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों कुछ समय पहले घर से फरार भी हो गए थे, हालांकि, बाद में स्वजन के कहने पर वापस लौट आए थे. इस मामले को लेकर हिलवाड़ी गांव में एक पंचायत हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच उनकी शादी कराने पर सहमति बन गई थी. एक सप्ताह बाद ही उनकी शादी होने वाली थी.

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दोनों ने जहरीला पदार्थ खाकर की जान देने की कोशिश

बताया गया कि सोनी अपने स्वजन के साथ बिजवाड़ा गांव में काम करती थी और लक्की अपने ही गांव में ईंट भट्ठे पर कार्य करता था. सोमवार दोपहर बाद तीन बजे फोन आने के बाद सोनी काम से घर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन घर पहुंचने के बजाय वह प्रेमी लक्की के साथ बड़ौत में छपरौली रोड स्थित होटल हैवन प्लेस पहुंच गई. वहां दोनों ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ निगलकर जान देने का प्रयास किया. 

युवती की मौत, युवक को किया मेरठ रेफर

होटल कर्मचारियों को जब दोनों की हालत बिगड़ती दिखाई दी, तो उन्होंने अपनी कार में तत्काल उन्हें सीएचसी पहुंचाया. चिकित्सकों ने जांच के बाद सोनी को मृत घोषित कर दिया, जबकि लक्की को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ रेफर कर दिया गया. कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि लक्की और सोनी के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था. युवती की मौत हो चुकी है, जबकि युवक का उपचार चल रहा है. पुलिस मामले की जाँच कर रही है.

एक सप्ताह बाद होने वाली थी शादी, फिर क्यों उठाया कदम? 

ग्रामीणों के अनुसार, सोनी और लक्की एक-दूसरे से विवाह करना चाहते थे. कुछ माह पहले जब वे घर छोड़कर चले गए थे, तब दोनों परिवारों में तनाव था, लेकिन बाद में मामले को सामाजिक स्तर पर सुलझा लिया गया था. पंचायत में सहमति बनने के बाद माना जा रहा था कि अब उनके रिश्ते को सामाजिक स्वीकृति मिल जाएगी और विवाद समाप्त हो जाएगा.

छपरौली रोड स्थित होटल हैवन प्लेस में हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दोनों परिवारों और गांव की पंचायत की ओर से शादी के लिए सहमति बन चुकी थी, तब आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ पैदा हुईं कि प्रेमी युगल ने यह कदम उठा लिया? पुलिस और स्थानीय लोग अब यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या शादी की प्रक्रिया में देरी, पारिवारिक दबाव या कोई अन्य व्यक्तिगत कारण इसके पीछे था.  

युवती की मौत से सदमे में परिवार

युवती की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि युवक की स्थिति में सुधार होने पर ही पुलिस को घटना की वास्तविक सच्चाई का पता चल सकेगा. इस घटना ने दो परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. फतेहपुर पुट्ठी गांव में सोनी की मौत की सूचना पहुँचते ही कोहराम मच गया. स्वजन का कहना है कि उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठा सकती है.

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Published at : 09 Jun 2026 07:52 AM (IST)
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