किसान दरबार में DM सुन रहीं थी अन्नदाताओं की समस्या, तभी सभागार आ धमका लंगूर, देखें Video
Baghpat Langoor Video: बागपत में डीएम ऑफिस में आयोजित किसान दिवस के दौरान कलेक्ट्रेट सभागर लंगूर आ धमका. लंगूर को डीएम ने लंगूर को बैठने को कहा तो वह डीएम की कुर्सी पर बैठ गया.
उत्तर प्रदेश के बागपत से पशु प्रेम की अनोखी तस्वीर सामने निकल कर सामने आई है, यहां डीएम ऑफिस में आयोजित किसान दिवस के दौरान की जो तस्वीर सामने आई है, वह हैरान करने वाली है. बागपत डीएम ऑफिस में बैठक की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
दरअसल, बागपत डीएम ऑफिस में बैठक की तस्वीरें गुरुवार की बताई जा रही है. कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस पर बैठक का आयोजन किया जा रहा था, तभी एक लंगूर (मटरू) बैठक कक्ष में घुस गया. तभी डीएम अस्मिता लाल अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई. जब मटरू यानि लंगूर को कुर्सी पर बैठने के लिए बोला तो वह उनकी कुर्सी पर बैठ गया. अब इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो गया है.
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डीएम की कुर्सी पर बैठा लंगूर
आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस पर मीटिंग आयोजित हो रही थी, जिसमें एसपी ओर डीएम किसानों की समस्याएं सुन रहे थे. इसी बीच लंगूर मटरू वहां पहुंच गया ओर टेबल पर डीएम के नजदीक पर गया, इस डीएम अस्मिता लाल अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई. डीएम ने लंगूर को कुर्सी पर बैठने के लिए बोली तो वह उनकी कुर्सी पर बैठ गया.
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सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो पर लिए मजे
फिलहाल, बागपत की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. अब इस पर यूजर्स मजे ले रहे हैं, इस वीडियो खूब शेयर भी किया जा रहा है. इसके अलावा यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट भी रहे हैं. बहरहाल, बात जो भी मगर अब बागपत का यह मामला सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है. लोग इस वीडियो पर खूब चर्चा भी कर रहे हैं.
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Source: IOCL