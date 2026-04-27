बागपत में मामूली विवाद का खूनी अंजाम, किशोर की हत्या, कई घायल, इलाके में तनाव

उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दिल दहला देने वाले मामले सामने आया है. यहां के बडौत कस्बे में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में खूनी झ्ड़प हो गयी, जिसमें एक किशोर की मौत हो गयी, जबकि आधा दर्जन घायल हो गए. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना अपर पहुंची पुलिस ने स्थिति काबू की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. झगड़े की शुरुआत पानी की बूंदें गिरने से हुई थी. जिसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. और देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गए.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, शहर के बड़का रोड पर आस माेहम्मद ने अपना मकान बनवाया है आज सुबह आस मोहम्मद की पत्नी गुड्डो अपने घर की छत पर पानी डालकर टायलस की सफाई कर रही थी. इसी बीच पानी की कुछ बूंदे पड़ोसी दिलशाद के घर में जा गिरी. इसी बात को लेकर दिलशाद आपा खो बैठा. दिलशाद ने अपने पड़ोसी इरफान को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दिलशाद और इरफान ने अपने परिजनों के साथ आस मोहम्मद के घर पर हमला बोलते हुए पथराव कर दिया. आरोपियों ने घर मौजूद आस मोहम्मद के 25 वर्षीय बेटे सोएब को चाकुओं से गोद दिया, जिससे सोएब ने मौके पर दम तोड़ दिया. बचाव को आया आस मोहम्म, उसकी पत्नी गुड्डो, बेटी फरहा, छोटे बेटे फरमान पर भी हमलावरों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर घायल कर दिया गया. घटना को अंजाम देकर हमलावर वहां से भाग निकले.

भारी पुलिस बल तैनात

सूचना के बाद बड़ौत कोतवाली पुलिस ने बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची और घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने घटना की जानकारी लेने के बाद आरोपियों की तलाश में दबिश दी. पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की चार टीमों का गठन किया है. एएसपी पप्रवीण कुमार ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी.

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