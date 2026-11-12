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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'दीदी मारती है...', बाल सुधार गृह में DM की पत्नी को बच्चों ने सुनाई आपबीती, केस दर्ज

'दीदी मारती है...', बाल सुधार गृह में DM की पत्नी को बच्चों ने सुनाई आपबीती, केस दर्ज

यूपी के बागपत में दिवाली पर बाल सुधार गृह पहुंची डीएम दिव्यांशु पटेल की पत्नी के सामने बच्चों का दर्द छलक उठा. बच्चों ने उनके साथ मारपीट और धमकाए जाने के आरोप लगाए.

Written By : राजीव पंडित |  Updated at : 12 Nov 2026 02:14 PM (IST)
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बागपत में दीपावली पर डीएम दिव्यांशु पटेल की पत्नी स्वाति सहगल बाल संरक्षण गृह पहुंचीं. जब वो बच्चों को मिठाई बांट रही थी तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर वो हैरान रह गई. बच्चों ने उनके सामने ही मारपीट, धमकी और उत्पीड़न के बारे में बताया. जिसके बाद बाल गृह की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. डीएम के निर्देश पर केयरटेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. 

दीपावली पर स्वाति सहगल अपनी बेटी और सास के साथ सरूरपुर कलां गांव स्थित क्षितिज बाल एवं शिशु गृह पहुंची थीं. यहां उन्होंने बच्चों को मिठाई और उपहार दिए. उन्होंने बच्चों को गोद में लेकर दुलार किया और उनसे बातचीत की. इसी दौरान एक बच्चे का दर्द छलक उठा.

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डीएम की पत्नी के सामने छलका दर्द

इस बच्चे ने मासूमियत से कह दिया कि "दीदी, हमें मिठाई नहीं खाने देती, ये खुद खा लेती हैं." यह सुनकर स्वाति सहगल हैरान रह गईं. जिसके बाद उन्होंने बच्चों से अलग-अलग बातचीत की तो बालगृह के भीतर कथित उत्पीड़न की ऐसी कहानी सामने आई, जिसने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. 

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए गुड न्यूज़, सेक्टर 51 से गौर चौक तक  दौड़ेगी एक्वा लाइन

बच्चों ने बताया कि उनके साथ मारपीट की जाती है. सामान मांगने पर धमकाया जाता है. एक बच्चे ने यह आशंका भी जताई कि उनके जाने के बाद दिए गए गिफ्ट और मिठाइयां छीनकर घर ले जाई जाएंगी.
बालगृह से लौटने के बाद स्वाति सहगल ने पूरी घटना डीएम दिव्यांशु पटेल को बताई. 

जाँच के बाद केयरटेकर पर केस दर्ज

डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी राहुल वर्मा को जांच के निर्देश दिए. 10 नवंबर को जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बालगृह का निरीक्षण किया और बच्चों से अलग-अलग बातचीत की. शिकायतों की पुष्टि के लिए बच्चों के बयान और परिस्थितियों की पड़ताल की गई. इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वंदना गुप्ता की तहरीर पर बागपत कोतवाली पुलिस ने केयरटेकर अंकिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया.

दिल्ली-सहारनपुर हाईवे किनारे धर्मशाला में घरौंदा वेलफेयर सोसायटी की ओर से संचालित इस बालगृह में छह माह से सात वर्ष तक की उम्र के पांच बच्चे रह रहे हैं. यहां 15 अगस्त 2026 से बच्चों की देखभाल की जा रही है. आरोप है कि बच्चों को समय पर भोजन नहीं दिया जाता और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है. 

बालगृह में रह रही दो बच्चियों की कहानी भी बेहद दर्दनाक है. एक बच्ची जन्म के बाद नाली में मिली थी. जबकि, दूसरी रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में मिली थी. दोनों को अस्पताल में उपचार के बाद सुरक्षित आश्रय दिया गया था. बच्चों की शिकायतों के बाद बाल संरक्षण गृहों में बच्चों की सुरक्षा, भोजन और देखभाल की व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Published at : 12 Nov 2026 02:14 PM (IST)
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