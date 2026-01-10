बागपत: नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने मकान मालिक से की गाली-गलौज, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज

जिन पुलिस वालों को आए दिन मर्यादा में रहकर कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया जाता है, उन्हीं पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में धुत होकर ऐसा काम किया है जिससे पूरे विभाग की छवि धूमिल हुई है. मामला बागपत से सामने आया है, जहां मकान मालिक की शिकायत और नशे में धुत सिपाहियों की वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है. वीडियो में दिख रहे चारों आरोपियों के खिलाफ बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

दरअसल, सिसाना गांव की रहने वाली नीतू ने बागपत कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि उसके मकान में सिपाही धर्मेंद्र, कपिल शर्मा, प्रत्यक्ष एवं गौरव किराए पर रहते हैं. 24 घंटे चारों सिपाही शराब पीकर नशे में रहते हैं. वह और उसके परिवार के लोग जब भी किराया लेने जाते हैं या फिर शराब पीने से रोकते हैं तो चारों आरोपी उनके साथ गाली-गलौज करते हैं.

'आसपास के किराएदारों से की अभद्रता'

पीड़िता ने बताया कि सिपाही आसपास रहने वाले किराएदारों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए धमकी देते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है चूंकि वह पुलिस में हैं. पीड़िता ने बताया है कि आरोपी पुलिसकर्मी उन्हें झूठे केस फंसाने और जेल भिजवाने की धमकी देते हैं.

'डायल 112 टीम ने भी नहीं की कोई कार्रवाई'

पीड़िता ने यह भी कहा कि जब उसके ससुर ने आरोपी पुलिसकर्मियों को शराब पीने से मना किया तो आरोपियों ने उसके दोनों बेटों को जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने डायल 112 में मामले की सूचना दी तो डायल 112 की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.

वीडियो वायरल होने पर आरोपी सिपाहियों पर केस दर्ज

फिलहाल, आरोपी सिपाहियों का शराब के नशे में धुत होकर हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और पीड़िता की शिकायत पर बागपत कोतवाली पुलिस ने सिपाही धर्मेंद्र, कपिल शर्मा, प्रत्यक्ष एवं गौरव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है.