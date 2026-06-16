बागपत में पिता-बेटे की हत्या से व्यापारी समाज में आक्रोश, योगी सरकार से की एनकाउंटर की मांग

बागपत के बड़ौत शहर में टेंट व्यापारी सोहनलाल और उनके बेटे विकास अग्रवाल की हत्या को लेकर व्यापारी वर्ग में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही हैं. सोमवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में व्यापारी समाज ने घटना पर दुख जताया और योगी सरकार से आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर कोई बदमाश उनके घुसे तो लाइसेंसी हथियारों से उसे मार दो.

बड़ौत में टेंट व्यवसायी सोहनलाल अग्रवाल और उनके बेटे विकास अग्रवाल की जघन्य हत्या के बाद हुई श्रद्धांजलि सभा में बागपत समेत कई जनपदों के व्यापारी, सामाजिक संगठन और गणमान्य लोगों ने भाग लिया. उन्होंने इस सभा से पिता-पुत्र की हत्या में शामिल बदमाशों के एनकाउंटर और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई.

हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग

उन्होंने कहा कि दोनों व्यापारियों को धोखे से मारा गया है. पुलिस पीड़ितों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है. आरोपी पक्ष के लोग व्यापारियों को धमका रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, जो बदमाश आपके घर में आए उसे लाइसेंसी हथियार से गोली मार दो. दुकान पर यदि कोई बदमाश आए तो उसका सिर कुचलने का काम करो. अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस हत्याकांड में शामिल बदमाशों का एनकाउंटर करने और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाने की मांग की. इस दौरान उन्होंने पुलिस की अब कर हुई कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई. व्यापारी अमित राय जैन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई बदमाश आपके घर घुसे तो लाइसेंसी हथियार से मार दो, आत्मरक्षा का लाइसेंसी हथियार इसलिए ही होता है.

व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी के पक्ष में जो लोग पीड़ित पक्ष या व्यापारियों को धमका रहे हैं वो गलतफहमी में न रहे. व्यापारी ऐसे लोगों को कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है. व्यापारी वर्ग बदमाशों के घर योगी मॉडल देखना चाहता है. तभी तो अपराधियों में कानून का भय व्याप्त होगा.

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