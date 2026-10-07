बागपत में 110 बेटियों की पढ़ाई पर संकट, बिना नया भवन बनाए तोड़ा कन्या स्कूल

बागपत के पुरा महादेव गांव में बेटियों की शिक्षा पर संकट खड़ा हो गया है. वर्ष 2005 में बेटियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शुरू किया गया वित्तविहीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अब मंदिर के जीर्णोद्धार की जद में आ गया है. विद्यालय के भवन को तोड़ा जा रहा है, जबकि यहां करीब 110 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं. ऐसे में बड़ा सवाल है कि भवन टूटने के बाद इन बेटियों की पढ़ाई कहां होगी.

पुरा महादेव गांव में शुरू हुए इस विद्यालय को शुरुआत में कक्षा छह से आठ तक की मान्यता मिली थी. करीब 50 छात्राओं के साथ विद्यालय की शुरुआत हुई थी. इसके तीन साल बाद विद्यालय को हाईस्कूल तक की मान्यता मिल गई और छात्राओं को पढ़ाने के लिए नौ शिक्षकों की तैनाती की गई. वर्तमान में बागपत और मेरठ जिले के करीब नौ गांवों की छात्राएं यहां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं.

नया भवन बनाए बिना ही विद्यालय को तोड़ने की कार्रवाई शुरू

विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि मंदिर प्रबंध समिति की ओर से मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए विद्यालय भवन को हटाया जा रहा है. प्रधानाचार्य सुशील के मुताबिक करीब ढाई माह पहले मंदिर प्रबंध समिति के साथ वार्ता हुई थी. उस समय विद्यालय को तोड़ने से पहले पांच कमरों का नया भवन बनाकर देने का आश्वासन दिया गया था. लेकिन आरोप है कि नया भवन बनाए बिना ही विद्यालय को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

ऐसे में विद्यालय प्रबंधन के सामने छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने की चुनौती खड़ी हो गई है. प्रबंधन ने मंदिर से करीब 500 मीटर दूर नया भवन उपलब्ध कराकर विद्यालय का संचालन जारी रखने की मांग की है, ताकि छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो. स्थानीय स्तर पर भी विद्यालय को बचाने की मांग उठ रही है. छात्राओं और शिक्षकों का कहना है कि आसपास दूसरा विद्यालय नहीं होने के कारण यदि विद्यालय बंद होता है तो बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ेगा. इससे कई छात्राओं की शिक्षा प्रभावित होने की आशंका है.

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एक विद्यालय की इमारत नहीं, बल्कि 110 छात्राओं का भविष्य

यह मामला सिर्फ एक विद्यालय की इमारत का नहीं, बल्कि उन करीब 110 छात्राओं के भविष्य का है, जो यहां शिक्षा हासिल कर रही हैं. अब सवाल यही है कि मंदिर का जीर्णोद्धार अपनी जगह, लेकिन विद्यालय टूटने के बाद इन बेटियों की पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था कौन करेगा? क्या नया भवन बनने तक विद्यालय को संचालित करने की व्यवस्था होगी या फिर इन छात्राओं को अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे गांवों का रुख करना पड़ेगा? प्रशासन और मंदिर प्रबंध समिति के सामने अब इन बेटियों की शिक्षा बचाने की जिम्मेदारी है.

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