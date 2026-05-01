बागपत में सामने आए इस डबल मर्डर केस ने हर किसी को हैरान कर दिया है. एक सरकारी कर्मचारी और उसकी परिचित महिला की बेरहमी से हत्या, फिर सबूत मिटाने की कोशिश, यह पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रहा. लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है. पुलिस जांच में जो परतें खुल रही हैं, वो रिश्तों, लालच और डर की ऐसी कहानी बता रही हैं, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है.

पहले गुमशुदगी, फिर मिली लाश

इस पूरे मामले की शुरुआत 16 अप्रैल को हुई, जब बागपत के डूडा विभाग में तैनात सिटी मिशन मैनेजर विक्रांत कुमार अचानक लापता हो गए. उनकी पत्नी प्राची ने बागपत कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई.

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परिवार और पुलिस उन्हें तलाश ही रहे थे कि अगले दिन सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के हसनपुर लोटनी गांव के पास नहर में एक बोरे में बंद शव मिला. शव के हाथ बंधे हुए थे और उस पर गोली के निशान थे. उस समय पहचान नहीं हो पाई, लेकिन साफ था कि यह एक सुनियोजित हत्या है.

दूसरी लाश से खुला राज

मामला और उलझ गया जब 27 अप्रैल को सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के रजापुर नौगांव में एक युवती का शव मिला. जांच में उसकी पहचान बागपत की रहने वाली राखी कश्यप के रूप में हुई.

उसके गले पर चाकू के गहरे निशान थे और पास में बोरा व रस्सी भी मिली. इससे यह साफ हो गया कि हत्या के बाद शव को छिपाने की पूरी कोशिश की गई थी. यहीं से पुलिस को दोनों मामलों के बीच कड़ी मिलने लगी.

पुलिस जांच में सामने आया कि राखी कश्यप और विक्रांत कुमार के बीच करीबी संबंध थे. राखी, विक्रांत से शादी करना चाहती थी. इसी सिलसिले में बागपत में एक शराब पार्टी रखी गई थी, जिसमें विक्रांत, राखी, सुधारस चौहान और कपिल चौहान मौजूद थे.

बताया जा रहा है कि पार्टी के दौरान शराब के नशे में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसा तक पहुंच गया. आरोप है कि राखी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से विक्रांत को गोली मार दी. गोली जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद हालात और बिगड़ गए. पुलिस के अनुसार, विक्रांत को बचाने की बजाय तीनों आरोपित उसे कार में डालकर सहारनपुर ले गए. वहां उन्होंने किसी को भनक न लगे, इसके लिए विक्रांत के सिर पर भारी वस्तु से वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया गया.

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सबूत मिटाने के लिए दूसरी हत्या

मामले का सबसे खौफनाक हिस्सा इसके बाद सामने आया. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी सुधारस चौहान को डर था कि राखी सच उजागर कर सकती है. इसी डर में उसने कपिल चौहान के साथ मिलकर राखी को भी रास्ते से हटाने की साजिश रची.

राखी को मिर्जापुर के रजापुर नौगांव स्थित एक फार्म हाउस पर ले जाया गया, जहां चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई. शव को बोरे में भरकर जंगल में फेंक दिया गया ताकि पहचान और हत्या के तरीके दोनों छिपाए जा सकें.

पूछताछ में खुलती परतें

पुलिस ने संदेह के आधार पर कपिल चौहान को हिरासत में लिया और उससे गहन पूछताछ की. देर रात तक चली पूछताछ में कई अहम सुराग मिले, जिनसे पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को जोड़ना शुरू किया. अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या यह हत्या पहले से प्लान की गई थी या फिर शराब और विवाद के बाद अचानक हालात बेकाबू हो गए.

यह केस इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें कई पहलू एक साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम संबंध, शादी का दबाव, शराब पार्टी, लाइसेंसी हथियार, दो जिलों में मिली लाशें और सबूत मिटाने की कोशिश. एक तरफ सरकारी अधिकारी का शव नहर में मिलता है, तो दूसरी तरफ युवती का शव जंगल में. दोनों के बीच का रिश्ता ही इस केस की सबसे अहम कड़ी बन गया है.

मामले में एक और बड़ा सवाल राखी कश्यप के पिस्टल लाइसेंस को लेकर उठ रहा है. बताया जा रहा है कि बागपत में तैनात एक डीएम के कार्यकाल में उसका लाइसेंस बना था. राखी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थी और कई अधिकारियों व प्रभावशाली लोगों से उसकी पहचान थी.

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फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़ने में लगी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल लोकेशन, पूछताछ और बरामदगी से मिले सबूत इस केस में बेहद अहम भूमिका निभाएंगे.

सीओ बागपत विजय चौधरी के अनुसार, विक्रांत की गुमशुदगी बागपत में दर्ज हुई थी, लेकिन पूरे मामले का खुलासा सहारनपुर में हुआ है, इसलिए आगे की कार्रवाई वहीं से की जाएगी. बागपत पुलिस भी सहयोग कर रही है.