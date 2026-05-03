बागपत के दोघट में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, 3 पुलिसकर्मी निलंबित; हत्या का मुकदमा दर्ज

बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय रोहित की पुलिस हिरासत में मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. आक्रोशित लोगों ने बड़ौत-मुजफ्फरनगर मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच के बाद पुलिस चौकी प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है. प्रशासन ने पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, जबकि पुलिस घटना की विस्तृत जांच में जुटी हुई है.

दोघट थाना क्षेत्र के निरपुडा गांव में कल रात 7 नलकूपों पर चोरी की घटना हो गई थी. भड़ल पुलिस चौकी संदेह के आधार पर पूछताछ करने के लिए निरपुडा गांव के रोहित राणा को लेकर आई थी और भड़ल पुलिस चौकी में बने आवासीय एक कमरे में उसे बंद कर बाहर से दरवाजा लगा दिया था. दोपहर बाद रोहित की बहन, बहनोई आदि परिजन उससे मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोहित से नहीं मिलने दिया. शाम लगभग 4 बजे पुलिस चौकी प्रभारी सुरेश कुमार और दो पुलिस कर्मियों ने रोहित को उसके परिजनों से मिलवाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर रोहित को पंखे से लटका हुआ देख पुलिस सन्न रह गई.

पुलिस कस्टडी में युवक की मौत

जानकारी के अनुसार, पुलिस चौकी प्रभारी और एक सिपाही रोहित के परिजनों को यह कहते हुए बुढ़ाना सीएचसी ले गए कि वह अभी जिंदा है. पुलिस के साथ गाड़ी में रोहित की बहन सोनिया और बहनोई दिनकर भी बैठ लिए, लेकिन बढ़ाना सीएससी पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद पुलिस चौकी प्रभारी व सिपाही उस के शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. रोहित के परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मी रोहित के शव को वहां छोड़कर भाग गए. उधर, इस घटना से आक्रोशित रोहित के परिजनों व ग्रामीणों ने भड़ल पुलिस चौकी के सामने बड़ौत मुजफ्फरनगर मार्ग जाम कर दिया और हंगामा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. सीओ अंशु जैन व लोगों ने समझा कर जाम खुलवाया. एसपी सूरज कुमार राय ने भी भड़ल पुलिस चौकी पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. रोहित के खिलाफ पास्को एक्ट, गांव में ही लालू गिरी महाराज की हत्या करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया.

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एसपी ने चौकी प्रभारी को किया निलंबित

एसपी सूरज कुमार राय रात लगभग साढ़े आठ बजे भड़ल पुलिस चौकी पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच करने के बाद बताया कि निरपुडा में शुक्रवार कि रात चोरी की घटना में पूछताछ के लिए रोहित को चौकी पर बुलाया गया था. पूछताछ के बाद रोहित को उसके स्वजन के सिपुर्द करने के लिए उसके स्वजन को भी चौकी पर बुलाया गया था. इसी दौरान रोहित ने चौकी में अपने गले में गमछा बांधकर वहां लगे पंखे से लटककर आत्महत्या का प्रयास किया गया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे नीचे उतारकर उपचार के लिए सीएचसी बुढ़ाना ले गए, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया. जिला अस्पताल में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस घटना में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर चौकी प्रभारी सुरेश कुमार, आरक्षी आकाश और आदेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. स्वजन की तहरीर के आधार पर दोघट थाने में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं. इस घटना की मजिस्ट्रियल स्तर पर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी तथा जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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