फेसबुक पर उठाई पुलिसकर्मियों की समस्या, हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर

बागपत जिले के बिनौली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह राजपूत को एक फेसबुक पोस्ट के कारण लाइन हाजिर कर दिया गया है. हेड कांस्टेबल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी और अवकाश व्यवस्था पर सवाल उठाए थे. उन्होंने प्रदेश सरकार, मानवाधिकार आयोग और पुलिस विभाग से पुलिसकर्मियों की समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की. पोस्ट सामने आने के बाद अधिकारियों ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.

दरअसल, यह पूरा मामला बस्ती जनपद की महिला कांस्टेबल केसरी वर्मा की मौत के बाद सामने आया है. बागपत के बिनौली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह राजपूत ने फेसबुक पोस्ट के जरिये पुलिसकर्मियों की समस्याओ पर ध्यान देने की अपील की थी. पोस्ट सामने आने के बाद अधिकारियों ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.

सहारनपुर मस्जिद केस: AIMIM प्रवक्ता बोले- कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी

'पुलिसकर्मियों के प्रति मानवता क्यों नहीं?'

बताया गया कि हेड कांस्टेबल ने पोस्ट में लिखा, "पुलिसकर्मियों के प्रति मानवता क्यों नहीं दिखाई जाती. छुट्टी न मिलने के कारण आखिर कब तक पुलिसकर्मी आत्महत्या करते रहेंगे?" उन्होंने कहा कि, "पुलिसकर्मी 12 से 14 घंटे तक ड्यूटी करते हैं. बार्डर स्कीम के कारण उन्हें परिवार से दूर रहना पड़ता है, जबकि पड़ोसी राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है."

पुलिसकर्मियों के मानसिक दबाव का जिक्र

उन्होंने पुलिसकर्मियों के मानसिक दबाव और पारिवारिक जीवन को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि पुलिसकर्मियों के दर्द को समझने और उनकी समस्याओं पर विचार करने की जरूरत है. एक फेसबुक पोस्ट के बाद हुई इस कार्रवाई ने पुलिस विभाग में अनुशासन और सोशल मीडिया आचरण के साथ-साथ पुलिसकर्मियों की लंबी ड्यूटी, अवकाश और कार्यदबाव जैसे मुद्दों को भी चर्चा में ला दिया है.

विभागीय नियमों का हवाला देकर कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने सार्वजनिक मंच पर विभागीय व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली से संबंधित टिप्पणी को पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत अनुशासन का उल्लंघन माना है. इसी आधार पर हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है. अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

महोबा में मुस्लिम समाज का बड़ा फैसला, तीजा-चालीसवां पर सामूहिक भोज बंद