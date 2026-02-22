हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागेश्वर में 3 लाख के बिजली बकाया पर सियासत तेज, UPCL की लिस्ट में मंत्री रेखा आर्य का भी नाम

बागेश्वर में 3 लाख के बिजली बकाया पर सियासत तेज, UPCL की लिस्ट में मंत्री रेखा आर्य का भी नाम

Uttarakhand News: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बिजली बकाया मामले पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है. जिसमें यूपीसीएल ने व्यावसायिक बिजली कनेक्शन धारक के रूप तीन लाख रुपये के बकाये का नोटिस जारी किया है.

By : दानिश खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 22 Feb 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़ा बिजली बकाया का मामला इन दिनों बागेश्वर जिले में राजनीतिक चर्चा का का विषय बन गया है. जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने करीब तीन लाख रुपये के बकाये को लेकर एक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में संबंधित व्यावसायिक बिजली कनेक्शन धारक के रूप में मंत्री रेखा आर्य का नाम प्रकाशित बताया गया है.

सूची में मंत्री रेखा आर्य के साथ उनके पति का नाम भी अंकित 

बताया जा रहा है कि यह बकाया बागेश्वर स्थित ‘रूद्राक्ष पैलेस’ नामक होटल से संबंधित है. होटल का बिजली कनेक्शन व्यावसायिक कथित रूप से मंत्री रेखा आर्य के नाम पर पंजीकृत है. जब बकायेदारों की सूची स्थानीय अखबार में प्रकाशित हुई तो यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया. राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर हलचल बढ़ गई और विभिन्न दलों के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया देनी भी शुरू कर दी है.

सूची में मंत्री रेखा आर्य के साथ-साथ उनके पति का नाम भी स्पष्ट रूप से अंकित होने की बात सामने आई है, जिसके बाद इस प्रकरण ने और अधिक तूल पकड़ लिया. विपक्षी दलों ने इसे नैतिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे जवाबदेही और पारदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत करें.

यूपीसीएल की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं किया गया जारी 

हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक यूपीसीएल की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. विभाग की तरफ से न तो मीडिया को कोई औपचारिक स्पष्टीकरण दिया गया है और न ही अलग से प्रतिक्रिया सामने आई है. इसी तरह मंत्री रेखा आर्य की ओर से भी समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी. अब सबकी नजर इस बात पर है कि संबंधित पक्ष क्या स्पष्टीकरण देता है और बकाया भुगतान को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं.

और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Bageshwar News Rekha Arya UPCL UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागेश्वर में 3 लाख के बिजली बकाया पर सियासत तेज, UPCL की लिस्ट में मंत्री रेखा आर्य का भी नाम
बागेश्वर में 3 लाख के बिजली बकाया पर सियासत तेज, UPCL की लिस्ट में मंत्री रेखा आर्य का भी नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: शिक्षक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में BSA कार्यालय के बाबू पर संगीन आरोप
गोरखपुर: शिक्षक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में BSA कार्यालय के बाबू पर संगीन आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हवा हवाई हो गये हवाई अड्डे! बीजेपी के निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं पर बरसे अखिलेश यादव
हवा हवाई हो गये हवाई अड्डे! बीजेपी के निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं पर बरसे अखिलेश यादव
Advertisement

वीडियोज

Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
PM Modi In Meerut: 55 मिनट में 82 KM का सफर...जानें नमो भारत कॉरिडोर की खास बातें | Meerut Metro
PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
बॉलीवुड
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
शिक्षा
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
यूटिलिटी
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget