बद्रीनाथ के दर्शन कर हेलीकॉप्टर से लौट रहे श्रद्धालुओं की जान पर तब बन आई जब हवा में दबाव की वजह से हेलीकॉप्टर नियंत्रण के बाहर जाने लगा. हालांकि, पायलट की सूझ बूझ से एक बड़ा हादसा टल गया और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी लोगों की जान बच गई.

दरअसल, बद्रीनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहे हेलीकॉपक्टर की टिहरी में सुरकण्डा मंदिर के नीचे सत्यो सकलाना में इमरजेंसी लैंडिंग हुई. घाटी में हवाओं के अत्यधिक दबाव के चलते पायलट ने फैसला लिया कि हेलीकॉप्टर को आगे लेकर नहीं जाया जा सकता इसलिए इसे लैंड करना ही ठीक रहेगा. महिला पायलट की सूझबूझ की वजह से हादसे में जान की कोई हानि नहीं हुई है.

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हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आया हेलीकॉप्टर

महिला पायलट की सूझबूझ की वजह से हादसे में जान की कोई हानि नहीं हुई है. हेलीकॉप्टर में 6 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से देहरादून की ओर जा रहा था, तभी उड़ान के दौरान यह हादसा हुआ.

यह सूचना भी मिली है कि हेलीकॉप्टर हाईटेंशन लाइन से टच हुआ था, जिसके चलते उसके पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. अब हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

23 अप्रैल से जारी है बद्रीनाथ यात्रा

उत्तराखंड की पवित्र धरती पर इस समय माहौल पूरी तरह भक्तिमय और उत्साह से भरा हुआ है. गुरुवार, 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधिवत रूप से खोल दिए गए. इसके बाद से हजारों श्रद्धालु देश-विदेश से यहां पहुंच रहे हैं और हर तरफ आस्था, उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है.

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