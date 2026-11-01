ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबदरीनाथ हेलिकॉप्टर हादसे में कंपनी पर लापरवाही का आरोप, UCADA के आदेश की अनदेखी?

बदरीनाथ हेलिकॉप्टर हादसे में कंपनी पर लापरवाही का आरोप, UCADA के आदेश की अनदेखी?

बदरीनाथ में हुए हेलिकॉप्टर हादसे की जांच शुरू हो गयी है. जिसमें चेतावनी के बावजूद भी उड़ान भरने को लापरवाही माना जा रहा है. जांच के बाद अब कार्रवाई होगी.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 01 Nov 2026 02:37 PM (IST)
Preferred Sources


उत्तरखंड के बदरीनाथ घाटी में हुए हेलिकॉप्टर हादसे ने चारधाम यात्रा मार्ग पर हवाई सेवाओं की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट पहले से जारी था और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) हादसे से लगभग एक घंटा पहले चारधाम रूट पर सभी उड़ानें रोकने का आदेश दे चुका था. इसके बावजूद हेलिकॉप्टर ने उड़ान भरी आरोप लगा है कि संचालन करने वाली कंपनी ने इस आदेश को नजरअंदाज किया.

UCADA के अनुसार शुक्रवार को मौसम बिगड़ने की आशंका को देखते हुए चारधाम मार्ग की सभी हवाई सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया गया था. यह आदेश प्राधिकरण के हेड ऑफ ऑपरेशंस ग्रुप कैप्टन अमित शर्मा ने जारी किया था. इसके बाद भी ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने अपना हेलिकॉप्टर उड़ा दिया अब यह पता लगाया जा रहा है कि आदेश की अनदेखी किन हालात में हुई और लापरवाही किस स्तर पर हुई.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, PMLA कोर्ट का आदेश; डासना जेल भेजे जाएंगे सपा नेता
आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, PMLA कोर्ट का आदेश; डासना जेल भेजे जाएंगे सपा नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Azam Khan Arrest Live: आजम खान को 14 दिन की न्याययिक हिरासत, सपा नेता का डासना जेल बना नया ठिकाना
आजम खान को 14 दिन की न्याययिक हिरासत, सपा नेता का डासना जेल बना नया ठिकाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घबराइए मत, इलाज में नहीं आने देंगे दिक्कत', जनता दर्शन में बोले CM योगी
'घबराइए मत, इलाज में नहीं आने देंगे दिक्कत', जनता दर्शन में बोले CM योगी

यह भी पढ़ें: आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, PMLA कोर्ट का आदेश; डासना जेल भेजे जाएंगे सपा नेता

कंपनी का जवाब - आदेश की जानकारी नहीं

आरोपों पर ट्रांस भारत एविएशन के डायरेक्टर (फ्लाइट ऑपरेशंस) एस. भट्टाचार्य ने अलग रुख अपनाया है उनका कहना है कि वे इस समय दिल्ली में हैं और उन्हें उड़ानें रोकने के किसी आदेश की जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है और इस बारे में स्थिति UCADA ही स्पष्ट कर सकता है.

जांच के बाद होगी कार्रवाई 

हादसे के कारणों की पड़ताल के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB और DGCA के अधिकारियों की टीम उत्तराखंड पहुंच गई है. UCADA के अनुसार जांच में सिर्फ दुर्घटना की तकनीकी वजहें ही नहीं देखी जाएंगी, बल्कि यह भी परखा जाएगा कि उड़ान रोकने के आदेश की अनदेखी हुई या नहीं और DGCA के नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी. इस हादसे में पायलट समेत छह लोगों की मौत हुई थी, जिसे बड़ी चूक माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, PMLA कोर्ट का आदेश; डासना जेल भेजे जाएंगे सपा नेता
आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, PMLA कोर्ट का आदेश; डासना जेल भेजे जाएंगे सपा नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Azam Khan Arrest Live: आजम खान को 14 दिन की न्याययिक हिरासत, सपा नेता का डासना जेल बना नया ठिकाना
आजम खान को 14 दिन की न्याययिक हिरासत, सपा नेता का डासना जेल बना नया ठिकाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घबराइए मत, इलाज में नहीं आने देंगे दिक्कत', जनता दर्शन में बोले CM योगी
'घबराइए मत, इलाज में नहीं आने देंगे दिक्कत', जनता दर्शन में बोले CM योगी
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉग की रैली में कितने लोग आए? जयराम रमेश ने दिया सबूत
रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉग की रैली में कितने लोग आए? जयराम रमेश ने दिया सबूत
पंजाब
AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका
AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका
इंडिया
'आज ही के दिन दिल्ली में...', रामलीला मैदान रैली को लेकर क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा
'आज ही के दिन दिल्ली में...', रामलीला मैदान रैली को लेकर क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा
बॉलीवुड
'मैं 60 साल का हूं, इन बच्चों को देखो...', छात्र प्रदर्शन के दौरान पत्नी पोनी वर्मा से बोले थे प्रकाश राज
प्रदर्शन के दौरान प्रकाश राज को लेकर डर गई थीं पत्नी पोनी वर्मा, एक्टर ने दिया था ये जवाब
क्रिकेट
इस नए गेंदबाज ने न्यूजीलैंड में खोली विराट की पोल, कांपने लगे 'किंग कोहली'
इस नए गेंदबाज ने न्यूजीलैंड में खोली विराट की पोल, कांपने लगे 'किंग कोहली'
विश्व
Explained: जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शन कैसे रातों-रात भड़का? भारत से कितना अलग युवा आक्रोश
जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शन कैसे रातों-रात भड़का? भारत से कितना अलग युवा आक्रोश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन की पटरी के पास ऐसे होता है मोबाइल चोरी, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
ट्रेन की पटरी के पास ऐसे होता है मोबाइल चोरी, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget