बदायूं में पुलिस की ये कैसी तस्वीर? फरियाद लेकर थाने आए दिव्यांग के साथ मारपीट, गाली देकर भगाया

उत्तर प्रदेश के बदायूं से पुलिस की छवि को दागदार करने वाला सामने आया है, जहां कानून के रखवाले ही कानून की मर्यादा भूलते नजर आए. आरोप है कि बिसौली कोतवाली प्रभारी ने एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ अभद्रता की और उसे थाने से भगा दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर मई गांव का बताया जा रहा है. जहां एक दृष्टिहीन व्यक्ति अपने साथी के सड़क हादसे में घायल होने की शिकायत लेकर थाने पहुंचा था. मगर, इंसाफ की उम्मीद लेकर आए इस व्यक्ति के साथ कथित तौर पर कोतवाली प्रभारी ने अभद्रता की सारी हदें पार कर दीं.

कोतवाली प्रभारी पर मारपीट और अभद्रता का आरोप

आरोप है कि कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह पुंडीर ने न सिर्फ दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ मारपीट की, बल्कि उसे मां-बहन की गालियां भी दीं. इतना ही नहीं, उसे घसीटते हुए थाने से बाहर निकाल दिया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दृष्टिहीन व्यक्ति को थाने से भागते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है.

वीडियो वायरल होने के बाद किया गया सस्पेंड

फिलहाल सोशल मीडिया ट्वीटर (X) हैन्डल पर वीडियों वायरल होने पर प्रभारी निरीक्षक बिसौली राजेन्द्र सिंह पुण्डीर तथा उप निरीक्षक भूपेन्द्र यादव को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा प्रकरण की जाँच क्षेत्राधिकारी बिसौली संजीव कुमार को सौंपी गयी है.

इस घटना के बाद बदायूं पुलिस की कार्यशैली पर जगह-जगह आलोचना हो रही है. लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ही इस तरह का व्यवहार करेगी, तो आम जनता कहां जाएगी. बदायूं की इस घटना ने अपने पीछे कई सवाल खड़े कर दिए हैं.