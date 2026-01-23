बदायूं में चादर जुलूस को लेकर बवाल, हिंदू मोहल्ले से निकाले जाने पर तनाव, 9 लोगों पर FIR

उत्तर प्रदेश के बदायूं में फैजगंज बेहटा कस्बे में गुरुवार (22 जनवरी) को उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब बिना अनुमति हिंदू मोहल्ले से चादर जुलूस निकाले जाने का मामला सामने आया. जुलूस निकलते ही दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष समेत नौ लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है.

कस्बे में फिलहाल शांति है और भारी पुलिस तैनात कर दिया गया. आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने जानबूझकर क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश की. क्योंकि राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा वाले दिन जानबूझकर जुलूस निकाला गया ताकि विवाद भडके.

क्या है पूरा मामला ?

फैजगंज बेहटा कस्बे में बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े सात बजे उस समय माहौल बिगड़ गया, जब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बिना प्रशासनिक अनुमति के हिंदू बाहुल्य मोहल्ले में चादर जुलूस निकाला. जैसे ही जुलूस हिंदू मोहल्ले में पहुंचा, स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना फैजगंज बेहटा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया.

पुलिस ने जुलूस निकाल रहे लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया.मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष इसरार अहमद समेत नौ लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी को हिरासत में लिया गया है.

नगर पंचायत अध्यक्ष पर माहौल कह्राब करने का आरोप

हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि पंचायत अध्यक्ष के इशारे पर बाहर से लोगों को बुलाकर राम मंदिर स्थापना दिवस के दिन जानबूझकर चादर जुलूस निकाला गया, जिससे कस्बे का माहौल खराब हुआ. हिंदू समुदाय ने इस मामले में इसरार अहमद समेत करीब 15 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले कभी भी कस्बे में इस तरह का जुलूस नहीं निकाला गया और यह पूरी तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एसपी ग्रामीण हृदयेश कठेरिया ने बताया कि फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है और प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है. जिसने भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.