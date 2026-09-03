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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जो लोग नए आए हैं वह...', राम मंदिर ट्रस्ट में नई नियुक्तियों पर बोले इकबाल अंसारी

'जो लोग नए आए हैं वह...', राम मंदिर ट्रस्ट में नई नियुक्तियों पर बोले इकबाल अंसारी

अयोध्या स्थित राम मंदिर में नए ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति की गई है. इस बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने नए सदस्यों को बधाई दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 03 Sep 2026 03:11 PM (IST)
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अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में लंबे समय से चले आ रहे चढ़ावा चोरी विवाद के बाद आखिरकार नए सदस्यों और सीईओ की नियुक्ति कर दी गई है. बुधवार (2 सितंबर) को हुई महत्वपूर्ण बैठक में मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया. वहीं, स्वामी गोविंददेव गिरि को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही ट्रस्ट में खाली तीन पदों पर महेश भागचंदका, मदन मोहन पांडे और डॉ. निर्मला यादव को नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है. 

इस बीच बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी जीतेंद्र मिश्रा की नियुक्ति को सराहनीय निर्णय बताया. उन्होंने कहा कि अयोध्या का राम मंदिर देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है. सैन्य पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मंदिर का सीईओ बनाया जाना अच्छा फैसला है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सैन्य सेवा से जुड़े लोगों पर देश का भरोसा रहा है.

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नए सीईओ की नियुक्ति पर क्या बोले इकबाल अंसारी?

बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने जितेंद्र मिश्रा के सीईओ नियुक्त होने पर कहा कि हम उन्हें बधाई देते हैं. यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है कि ट्रस्ट में नए बदलाव हुए हैं. यह बड़ा बेहतर है. जो लोग नए आए हैं वह काबिल-ए-तारीफ हैं. सब लोग राम काज में बेहतर काम करें इसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं." 

उन्होंने आगे कहा, "हम चाहते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए अच्छी सुविधा हो. ट्रस्ट में ऐसे ही लोग होना चाहिए जो देश को चलाए हुए हों." ट्रस्ट में हुई गड़बड़ी पर इकबाल अंसारी ने कहा, "जितने भी लोगों की नियुक्ति हुई है सभी नए और बेहतर हैं. अब यह सब नहीं होगा क्योंकि पहले लोग कम थे जिसकी वजह से लापरवाही हुई. अब ज्यादा लोग हैं तो ऐसा नहीं होगा."

ट्रस्ट की बैठक में लिया गया फैसला

ट्रस्ट की बैठक में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच की प्रगति और उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा मंदिर में आने वाले चढ़ावे की नकद राशि की गणना में मानवीय हस्तक्षेप कम करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल, वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक लेखों समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए. 

सीईओ के चयन के लिए गठित समिति की अनुशंसा पर विचार करने के बाद ट्रस्ट ने एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी दी. ट्रस्ट के अनुसार, मिश्र ने भारतीय वायुसेना में करीब 39 वर्ष तक विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और उन्हें नेतृत्व का लंबा अनुभव है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Iqbal Ansari UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS Jeetendra Mishra Ram Mandir CEO
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