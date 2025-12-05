महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर यूपी में राजनीतिक हलचल तेज, दलित वोट बैंक साधने में जुटे सभी दल

6 दिसम्बर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है इस दिन को लेकर हर राजनीतिक दल इस दिन बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपनी राजनीतिक नाव को पार लगाने की जुगत में दिखाई दे रहा है. बीजेपी जिला स्तर पर श्रद्धान्जली कार्यक्रम चला रही है, तो बीएसपी लखनऊ में 12 मंडल और नोएडा में 6 मंडल के कार्यकर्ताओं का जुटान कर रही है. समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में अनुमति मांगी थी लेकिन नहीं मिली लिहाजा जिलावार कार्यक्रम कर रही है.

बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस राजनीतिक दलों के लिए वोट का अवसर बन गया है. ये हम नहीं कह रहे बल्कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का ये कहना है कि सपा के शासन काल मे जनपदों के नाम बदले गए और बीजेपी उसे वापस नाम दिलाये तब मानेंगे सच्ची श्रद्धान्जली. इसके साथ ही इन्होंने कहा कि बहन जी नोएडा जाने वाली ही नहीं थी और संभव होगा ये तो लखनऊ में होंगे और आकाश आनंद नोयडा में. कार्यकर्ताओ में उत्साह दिखाई दे रहा है.

सपा को नहीं मिली अनुमति

बताते चलें कि समाजवादी पार्टी की ओर से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बाबा साहब की श्रद्धान्जली सभा का आयोजन करने वाली थी. इन्होंने एलडीए से अनुमति पा भी ली थी, लेकिन पुलिस की ओर से इस परमिशन को रद्द कर दिया गया. लिहाजा अब ये इसे बाबा साहब के प्रति साजिश करार दे रहे हैं और बीजेपी भी इस पर निशाना साध रही है.

बीजेपी का दावा-बाबा साहब के पदचिन्हों पर चल रहे

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बाबा साहेब के सच्चे पदचिन्हों पर सिर्फ बीजेपी ही चल रही है. उनके दिखाए सपने को पूरा करना का काम डबल इंजन सरकार द्वारा किया जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राजनीतिक दल ऐसे अवसरों से चूकना नहीं चाहते, लिहाजा मौका है और सभी मैदान में उतर गए हैं. विजय उपाध्याय कहते हैं कि बाबा साहब की जरूरत हर राजनीतिक दल को है. 2027 का चुनाव आने वाला है. ऐसा माना जाता है कि बाबा साहब का प्रेम दलितों का विश्वास जीतता है. देखना ये होगा कि राजनीतिक बिंदु पर दलित वोट किसके लिए विशेष बन जाता है.