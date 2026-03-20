उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सपा विधायक नफीस अहमद की मौजूदगी में उनके गुर्गों ने अस्पताल के कर्मचारी से मामूली से बात पर मारपीट की. इस दौरान आरोपी ने स्टाफ़ पर पिस्तौल भी तान दी, जिसके बाद अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में क़ैद हो गई हैं. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

ये घटना आजमगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मस्थान स्थित एक अस्पताल की बताई जा रही है. इस अस्पताल में काम करने वाले पीड़ित सूरज मौर्य के बड़े भाई चंदन मौर्य ने पूरी घटना के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि वो और सूरज मौर्य अस्पताल में स्वास्थ कर्मचारी हैं. उसके भाई की ड्यूटी आईसीयू में है.

सपा विधायक के समर्थक ने की मारपीट

बृहस्पतिवार की शाम ड्यूटी के दौरान आईसीयू में एक मरीज के पास कई लोग बैठे थे. सूरज ने उनको वहां से निकलने के लिए कहा, इसी बात एक शख्स भड़क गया और भाई से बहस बाजी करने लगा. आरोपी ने रौब दिखाते हुए कहा कि "मैं गोपालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी का विधायक नफीस अहमद हूं."

इसके बाद विधायक आईसीयू से बाहर तो आ गए लेकिन, उनको इस बात की नाराजगी थी कि अस्पताल के किसी कर्मचारी ने उन्हें आईसीयू से बाहर आने को कैसे कह दिया? इस बात से नाराज विधायक के साथ मौजूद शख्स ने सूरज मौर्य के साथ मारपीट करने लगा. आरोपी ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की और पिस्तौल भी निकाल ली. जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह मामले को शांत कराया.

घटना के वक्त मौजूद थे सपा विधायक नफीस अहमद

घटना की सूचना मिलते ही ब्रह्मस्थान चौकी प्रभारी मौके पर पहुंच गए और उन्हें अपने साथ ले गए. अस्पताल के संचालक डॉक्टर सलमानी ने बताया कि सपा विधायक नफीस अहमद के परिचित आईसीयू में एडमिट है, जिन्हें देखने सपा विधायक अपने लोगों के साथ आए थे. इस दौरान उनकी आईसीयू स्टाफ से बहस हुई और इसके बाद नफीस अहमद हमारे चेंबर में आए और वहीं बैठे रहे लेकिन, उनके साथ आए उनके साथी ने हमारे स्टाफ के साथ मारपीट की.

सीसीटीवी में क़ैद हुई पूरी घटना

इस मामले पर सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि ब्रह्मस्थान क्षेत्र में सलमानी अस्पताल का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें अस्पताल के कंपाउंडर और तीमारदारों के बीच मारपीट हो रही है. वीडियो की जांच की जा रही है. इस मामले पर सपा विधायक की ओर से कोई सफ़ाई नहीं आई है.

इस घटना को लेकर बीजेपी ने भी सपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सपा विधायक आज भी उसी रास्ते पर है जब सपा सरकार में अराजकता होती थी. उन्होंने खुद डॉक्टर के चेंबर में बैठकर अपने लोगों से एक गरीब स्वास्थ्य कर्मी को पिटवाया. वो भूल गए की अब प्रदेश में योगी जी की सरकार है जिसमें निश्चित रूप से पीड़ित को न्याय मिलेगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी.

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