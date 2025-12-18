हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिता-पुत्र समेत तीन की मौत, चार लोग घायल

आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिता-पुत्र समेत तीन की मौत, चार लोग घायल

Azamgarh News: हादसे की वजह चालक को झपकी आना बाताया जा रहा है. परिवार मेरठ से वाराणसी जा रहा था, लेकिन आजमगढ़ में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गयी. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है.

By : खुर्रम नोमानी | Updated at : 18 Dec 2025 04:39 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में गुरूवार (18 दिसंबर) सुबह मुबारकपुर थानाक्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर  बम्हौर गांव के पास आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें पिता पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गये, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल के लिए भेजा गया. इस घटना में वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. 

हादसे की वजह चालक को झपकी आना बाताया जा रहा है. परिवार मेरठ से वाराणसी जा रहा था, लेकिन आजमगढ़ में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गयी. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. फिल्ह्पाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम को भेज कार्रवाई शुरू कर दी है.

चालक को नींद आने से हुआ हादसा  

जानकारी के मुताबिक मेरठ जिले के थाना सरधना के ग्राम अलीपुर  के रहने वाले वैन से वाराणसी जा रहे थे. इसी दौरान एक्सप्रेसवे स्टोन नंबर 254 के पास चल रहे एक ट्रक में इको वैन पीछे से तेज रफ्तार के साथ जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक के झपकी लेने को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. हादसे में तीन लोग की मौके पर मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल डोली, अंशिका, कार्तिक व सत्या को मुबारकपुर थाने की पुलिस ने मंडलीय/जिला चिकित्सालय पहुंचाया. और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

कोहरा भी बना वजह

इस मामले में सीओ सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि परिवार मेरठ से वाराणसी जा रहा था कुहासा की वजह से वैन-ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग की मौत हो गई, शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है. अन्य 4 घायलों का इलाज मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में चल रहा है. उन्होंने लोगों से कोहरे में सावधानी से वाहन चलाने की अपील की.

Published at : 18 Dec 2025 04:39 PM (IST)
Azamgarh News Accident News UP NEWS
