पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, बाप-बेटे की मौत

आजमगढ़ के तहबरपुर क्षेत्र में ओहनी गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के स्टोन नंबर 216.2 पर शुक्रवार को कार आनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई. इस हादसे में बाप-बेटे की मौत हो गई, जबकि महिला व दो बच्चे समेत तीन घायल हो गए.

घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मऊ जिले के रहने वाले पांच लोग इस कार में सवार होकर दिल्ली से अपने घर आ रहे थे, जहां इस घटना का सीसी फुटेज सामने आया है.

शादी समारोह से लौट रहा था परिवार

मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र में सुल्तानपुर गांव निवासी 52 वर्षीय सादाब दिल्ली में सिविल इंजीनियर रहे. वो दिल्ली के जामिया नगर के हाजी कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे. रिश्तेदार के शादी में शामिल होने के लिए सादाब परिवार के साथ कार द्वारा दिल्ली से अपने गांव सुल्तानपुर मऊ आ रहे थे तभी ये हादसा हुआ. कार में सादाब के अलावा उनके पिता 83 वर्षीय खुर्शीद अहमद, पत्नी 45 वर्षीया आसमां बानो, पुत्री 15 वर्षीया मायरा तथा 9 वर्षीय बेटे अदनान अहमद के साथ दिल्ली से घर के लिए निकले थे. कार को सादाब चला रहे थे.

कैसे हुआ हादसा?

आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओहनी गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के स्टोन नंबर 216.2 पर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची यूपीडा (UPEIDA) की बचाव टीम ने सभी को मंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने सादाब और उनके पिता खुर्शीद को मृत घोषित कर दिया.

बच्ची का हालत गंभीर

वहीं, आसमां बानो, मायरा तथा अदनान अहमद को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक बच्चे अदनान अहमद की स्थिति सामान्य होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन बच्ची मायरा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. हालांकि, इस बारे में पुलिस दुर्घटना के कारणों की जानकारी कर रही है.

इस दुर्घटना के बारे में रिश्तेदार साजिद खान ने बताया कि सादाब अहमद परिवार के साथ दिल्ली में रहते थे. रिश्तेदारी में 19 अक्टूबर को शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए वो परिवार सहित आ रहे थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनकी कर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई.

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