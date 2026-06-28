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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAzamgarh News: पुलिसकर्मी ने शख्स को जड़ दिए थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Azamgarh News: पुलिसकर्मी ने शख्स को जड़ दिए थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Azamgarh News In Hindi: आजमगढ़ में यूपी-112 के पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक को सरेआम थप्पड़ मारे जाने का वीडियो वायरल किया गया है। युवक को जबरन जीप में बैठाते हुए देखा जा सकता है

Written By : खुर्रम नोमानी |  Updated at : 28 Jun 2026 04:50 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें यूपी-112 (UP-112) के दो पुलिसकर्मियों और एक व्यक्ति के बीच तीखी बहस और हाथापाई को देखा जा सकता है. इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग के काम करने के तरीके को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है.

बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ठंडी सड़क मोहल्ले का है. वीडियो में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है कि पुलिसकर्मी द्वारा युवक पर आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है, "तुम मुझे फोन करके गाली दोगे?" इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ा दी गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई.

पूरे घटनाक्रम को मोबाइल कैमरें में किया रिकॉर्ड

वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी द्वारा उस व्यक्ति को पकड़कर सरेआम दो-तीन थप्पड़ जड़ दिए गए. इसके बाद पुलिसकर्मी द्वारा उसे धमकाते हुए कहा गया कि, "चलो कोतवाली, तुम्हारा नशा उतारा जाएगा," और उसे जबरदस्ती पुलिस वाहन में बैठाने का प्रयास किया गया. मौके पर मौजूद राहगीरों द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसे अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है.

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दीदारगंज के बाद अब शहर कोतवाली का मामला

ज्ञात हो कि आजमगढ़ पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचने का यह पहला मामला नहीं है. अभी कुछ दिन पूर्व ही जिले के दीदारगंज थाना प्रभारी द्वारा ताजिया के रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक युवक को थप्पड़ मारे जाने का वीडियो भी वायरल किया गया था. उस मामले में युवक पर उच्च अधिकारियों को अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाया गया था.

दीदारगंज के बाद अब शहर कोतवाली पुलिस का यह वीडियो सामने आने से पुलिस की कार्यप्रणाली को गैर-जिम्मेदाराना बताया जा रहा है. हालांकि, इस वायरल वीडियो और पूरी घटना को लेकर फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है.

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Published at : 28 Jun 2026 04:49 PM (IST)
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