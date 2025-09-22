आजमगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी रवि नोना की संपत्ति कुर्क, अपराधी पर दर्ज हैं 35 मुकदमे

उत्तर प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यूपी पुलिस लगातार अपराधियों और माफियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है. यूपी के जनपद आजमगढ़ की पुलिस ने एक बार फिर इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने गैंगस्टर के अभियुक्त की अवैध संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है.

जानकारी के मुताबिक, आजमगढ़ पुलिस अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है. इसी अभियान के तहत पवई थाना की पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की. पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त रवि नोना उर्फ रवि लोना की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया.

चोरी, लूट, डकैती जैसे दर्ज हैं कई अपराध

अभियुक्त रवि नोना पुत्र रतिलाल निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, लंबे समय से अपराध जगत में सक्रिय रहा है. चोरी, लूट, डकैती, छिनैती और हत्या के प्रयास जैसे कई गम्भीर अपराधों को उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर अंजाम दिया. अभियुक्त रवि नोना के खिलाफ अब तक 35 मुकदमे दर्ज हैं, उसके विरुद्ध आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, वाराणसी, जौनपुर और सुल्तानपुर जनपदों में दर्ज हैं.

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, रवि नोना ने अपराध से अर्जित अवैध धन से अपनी पत्नी के नाम पर एक बोलेरो वाहन 5 वर्ष पूर्व खरीदा था. वाहन की कीमत लगभग 1,36,000 रुपये आंकी गई है. इस सम्पत्ति को गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 की धारा 14(1) के तहत जब्त करने का आदेश इसी 8 सितम्बर 2025 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ रविन्द्र कुमार द्वारा जारी किया गया था. आदेश के अनुपालन में सोमवार को पवई थाना प्रभारी प्रदीप कुमार मिश्रा के नेतृत्व में कुर्क किया गया.

इस मामले पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि गैंगस्टर रवि नोना द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से एक बोलेरे खरीदी थी, जिसे आज जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क कर दिया गया है, इसके साथ ही इसकी अन्य संपत्तियों की जांच चल रही है.