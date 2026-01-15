आजामगढ़ पुलिस का एक्शन, टेलीग्राम के जरिए चीन तक साइबर ठगी के नेटवर्क का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार

आजमगढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो टेलीग्राम के जरिए चीनी हैंडलर्स के लिए काम कर रहे थे. इनके पास से लाखों की नकदी, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, विदेशी सिम और लग्जरी गाड़ी बरामद की गई है.

आजमगढ़ साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने लखनऊ के गोडम्बा इलाके से दो शातिर अभियुक्तों को दबोचा है. वे टेलीग्राम के जरिए चीनी साइबर अपराधियों के संपर्क में रहकर ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेश भेजते थे.

पुलिस ने आरोपियों से बरामद किया ये सामान

पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 6 लाख 32 हजार रुपये नकद, 11 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, चेकबुक, विदेशी सिम कार्ड, कैश काउंटिंग मशीन और एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया है. फिलहाल पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने में जुट गई है. साथ ही उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है.

पुलिस पहले ही इसी गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है. यह मामला तब सामने आया जब रौनापार थाना क्षेत्र के एक युवक को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर 'प्रोडक्ट बूस्टिंग' के नाम पर लाखों रुपये की ठगी की गई.

जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जांच में खुलासा हुआ कि ठगी की रकम पहले भारतीय बैंक खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी, फिर एटीएम के जरिए निकालकर उसे USDT क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर चीनी हैंडलर्स को भेज दिया जाता था. मुख्य अभियुक्त द्वारा अब तक 10 से 15 करोड़ रुपये तक की रकम विदेश भेजे जाने की जानकारी सामने आई.

पुलिस एसपी ने दी यह जानकारी

इस मामले पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि यह एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क है. एसपी ने आम जनता से अपील है कि किसी भी लालचपूर्ण ऑफर, अज्ञात लिंक या टेलीग्राम ग्रुप से सावधान रहें और साइबर अपराध की सूचना तुरंत 1930 पर दें.