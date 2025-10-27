आजमगढ़: राजीव तलवार गिरफ्तार, पुलिस पर चलाए पत्थर, ईंट भी मारने की कोशिश

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में छठ की तैयारियों में जुटे पुलिसकर्मियों से अभद्रता और सरकार काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने राजीव तलवार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पुलिस पर ईंट फेंकने की भी कोशिश की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.

ये घटना आजमगढ़ के पुलिस लाइन गेट के पास हुई. बताया जा रहा है कि सिविल लाइन चौकी प्रभारी हरिकेश कुमार राय, पुलिस की टीम के साथ छठ पूजा पर्व को सकुशल संपन्न कराने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गश्त पर निकले थे, इसी दौरान आरोपी राजीव तलवार राहगीरों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए लड़ता हुआ दिखाई दिया.

पुलिसकर्मियों से अभद्रता और मारपीट की कोशिश

आरोपी लोगों के साथ झगड़ा कर रहा था, जिससे वहां अराजकता व भय का वातावरण बन गया. पुलिस ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उसने पुलिसवालों के साथ भी बदसलूकी शुरू कर दी और भद्दी गालियां देते हुए सड़क पर पड़े ईंट-पत्थर उठाकर पुलिस पर फेंकने की कोशिश की.

इस घटना के बाद आसपास के इलाके में शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो गई. आसपास के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी. पुलिस की टीम ने जब आरोपी पकड़ने की कोशिश की तो उसने उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करने लगा. आरोपी ने खुद को 'उल्लू टीवी' का पत्रकार बताते हुए जान से मारने की धमकी भी दी.

आरोपी राजीव तलवार को पुलिस ने किया गिरफ़्तार

पुलिस ने आरोपी राजीव तलवार को गिरफ़्तार कर लिया है. उसके खिलाफ धारा 115(2), 125, 121(1), 132, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी राजीव तलवार को पहले भी इस तरह के कई मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है. कुछ महीने पूर्व न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट से कहा सुनी करने के आरोप में कोर्ट की अवमानना मानते हुए न्यायालय ने राजू तलवार को जेल भेजा था.

