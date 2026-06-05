आजमगढ़ में विरोधियों पर बरसे मंत्री ओपी राजभर, बोले- 'दिखावे की राजनीति कर रहा विपक्ष'

आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्ष केवल दिखावे की राजनीति कर रहा है, जबकि प्रदेश सरकार जमीन पर विकास कार्यों को गति दे रही है. अतरौलिया निरीक्षण भवन में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उन्होंने पर्यावरण, कानून व्यवस्था, पंचायत चुनाव, नीट परीक्षा और क्षेत्रीय विकास समेत कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा.

कैबिनेट मंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है. गिरते जलस्तर और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके.

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नीट परीक्षा मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर दी प्रतिक्रिया

नीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर राजभर ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में देरी की वजह समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को लेकर हाई कोर्ट गए जिसकी वजह से चुनाव में देरी हुई है. चुनाव की तिथि के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेगी.

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'दूसरों पर आरोप लगाने से पहले सपा अपने कार्यकाल को देखे'

गाजीपुर के विनीत राय हत्याकांड पर उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि 'दूसरों पर आरोप लगाने से पहले वे अपने कार्यकाल को देखें' पुलिस जांच के आधार पर दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, राहुल गांधी की टिप्पणियों पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राजनीति छोड़कर ज्योतिष का काम शुरू कर देना चाहिए.

लालगंज-बनारस रेलवे लाइन आंदोलन को “चुनावी स्टंट” करार देते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्षी नेताओं को बयानबाजी के बजाय दिल्ली जाकर रेल मंत्री से मिलना चाहिए. उन्होंने क्षेत्रीय विकास का जिक्र करते हुए बताया कि जनता की मांग पर अहरौला-कप्तानगंज और सिकंदरपुर-नरियांव मार्ग के लिए लगभग 54 करोड़ रुपये स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य शुरू कराया गया है. अंत में उन्होंने दोहराया कि विकास और सुशासन ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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